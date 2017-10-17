به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از پیشکسوتان عرصه بدلکاری سینما عصر امروز ۲۵ مهرماه با حضور پیشکسوتان این عرصه با قرایت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران با اجرای کامران ملکی در خانه سینما برگزار شد.

بنابراین گزارش در ابتدای این مراسم همایون اسعدیان رییس هیات مدیره خانه سینما خطاب به بدلکاران گفت: زمانی که من وارد سینما شدم شما در این حرفه حضور داشتید و فعالیت می کردید. این را هم باید بگویم که من چندان با جشن های خانه سینما موافق نیستم اما این جشن را می پسندم چون برای افرادی است که به آنها بی مهری شده است ولی آنها صادقانه پای سینما ایستاده اند بنابراین قابل تجلیل هستند.

من چندان با جشن های خانه سینما موافق نیستم اما این جشن را می پسندم چون برای افرادی است که به آنها بی مهری شده است ولی آنها صادقانه پای سینما ایستاده اند بنابراین قابل تجلیل هستند وی بیان کرد: برای شما آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم همواره در کنار سینما باشید.

سپس ناصر عنصری قایم مقام خانه سینما عنوان کرد: به نظر من باید الان منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما به جای من می آمد و صحبت می کرد و حتی می خواست به جلسه مهمی در صندوق اعتباری هنر نرود و اینجا باشد ولی ما به او صرار کردیم که برود چون اتفاقاتی که در آنجا می افتد به نفع همه است.

قایم مقام خانه سینما افزود: اینجا جای سخنرانی نیست ولی ۲ خواهش دارم یکی اینکه دوستان خود را در شورای مرکزی یاری کنید چون آنها دلسوز شما هستند پس کمک کنید و به آنها مشورت دهید. مطلب دوم درباره امنیت شغلی است. همیشه در صنوف ما بحث امنیت شغلی مطرح می شود اما تا ما خود را نسازیم و به قله حرفه ای بودن نرسیم کسی به ما رجوع نمی کند. اگر در هر شغلی کیفیت وجود داشته باشد امکان ندارد کسی به سراغ افرادی که کار با کیفیت می کنند نرود، در شغل ما هم همینطور است بنابراین کسی که اطلاعات بالا دارد این اطلاعات در کارش تاثیر می گذارد و کسی که خموده است و درباه شغل خود مطالعه نمی کند این حرفه را ارتقا نمی دهد و نباید از کسی انتظار داشته باشد که به سراغش بیاید و به او کار بدهد.

وی اظهار کرد: ما هم برنامه هایی در جهت ارتقای شما داریم که انجام می شود و شما هم آن را جدی بگیرید.

سپس سیامک حلمی سخنگوی انجمن بدلکاران سینما اظهار کرد: مفتخر و سپاسگزارم که دعوت ما را پذیرفتید و فراوان مسروریم. از دست اندرکاران خانه سینما نیز برای برگزاری این مراسم تشکر می کنم. وی در ادامه متنی درباره حرفه بدلکاری خواند.

سپس علی دهکردی رییس انجمن بازیگران خانه سینما پشت تریبون قرار گرفت و گفت: حضور در جمع پیشکسوتان حرفه ای که همواره یکی از مظلوم ترین حرفه های سینما بوده اند برای من افتخاری است از همین رو من برای پیشکسوتان بدلکاری احترام زیادی قائلم زیرا آنها افرادی هستند که وقتی من به دنیا نیامده بودم جلوی دوربین می رفتند. حضور من در اینجا فقط برای ادای احترام بود.

رییس انجمن بازیگران خانه سینما تصریح کرد: انجمن بازیگران و بدلکاران در آستانه تحول قرار دارد و این برای ما باعث افتخار است. این را هم باید بگویم که بدلکاران ما در جهان رتبه های خوبی کسب کرده اند که این راه را پیشکسوتان برای آنها هموار کرده اند. به یاد دارم هنگامی که این حرفه کمترین امنیتی داشت شما جانتان را کف دست گذاشتید تا راه برای جوانان باز شود.

دهکردی بیان کرد: همه ما از نظر حقوقی و حمایت قانونی خانه سینما در کنار هم و در شکل برابر قرار داریم اما باید بگویم که با این اتفاقات جدید که در صنف بدلکاران افتاده به زودی شاهد این امر خواهیم بود که این صنف به خاطر حرفه ای شدن جزو یکی از صنف های قوی خانه سینما خواهد بود که باعث افتخار ما است.

وی ادامه داد: انجمن بازیگران به دلیل سابقه فعالیت، خود را در کنار انجمن بدلکاران می داند و امروز من از طرف خودم و انجمن بازیگران می گویم که از نظر هنری هیچ تفاوتی بین این انجمن ها نیست و انجمن بازیگران هم به صورت برادرانه در کنار صنف شما است. درخشش بدلکاران ما در دنیا باعث خوشحالی است. متاسفانه در کنار این اتفاقات خوب اتفاقات تلخی هم هست برای مثال برخی در شرایط سخت معیشتی هستند که برای ما دردناک است که امیدوارم با همیاری یکدیگر به شرایط معیشتی بدلکاران پیشکسوت توجه کنیم و آنها را از خاموشی و انزوا دربیاوریم. امیدوارم با فعالیت های خانه سینما شاهد اتفاقات بهتر باشیم.

این بازیگر تاکید کرد: من از طرف خودم و انجمن بازیگران اعلام آمادگی همکاری با انجمن بدلکاران و بازیگران می کنم زیرا ما همگی با هم می توانیم چرخ های سینما را به حرکت درآوریم.

در ادامه با حضور علیرضا غفاری، مهدی صباغ زاده، ناصر عنصری، مصطفی احمدی، فرشته طائرپور و علی دهکردی از سه گروه تجلیل شد.

برای فعالیت نیم قرن بازیگری در فیلم های سینمایی از علی وفادار تجلیل شد.

از حسین صفاریان برای ۴۵ سال بازیگری در حیطه سینما و تلویزیون تجلیل شد.

برای ۵۰ سال فعالیت در سینما به عنوان بازیگر و تهیه کننده از علی امجدی تجلیل شد.

امجدی پس از دریافت تندیس خود گفت: پیش از این چند جایزه گرفته بودم ولی این برای من بسیار ارزشمند است چون آن را از دست همکارانم گرفتم.

از ذبیح الله ذبیح پور نیز برای بازی در نقش های منفی تجلیل شد.

وی پس از دریافت تندیس خود گفت: من ۵۸ سال سابقه سینمایی دارم و افتخار می کنم که بدلکارم. از همینجا هم درود می فرستم به افرادی که بدلکار گمنام هستند. بدلکاری خطراتی دارد و من 2 بار از مرگ جان سالم به در بردم.

سپس صفر کشکولی مورد تجلیل قرار گرفت.

او که بغض کرده بود گفت این جایزه برای من از تمام مدال هایی که در آسیا و مجامع بین المللی کسب کردم ارزشمندتر است. من خاک زیر پای همه شما هستم. در اینجا بزرگان سینما هستند بنابراین ممنونم از شما که برای اولین بار از بدلکاران تجلیل می کنید. امروز افتخار بزرگی است که از هنرمندانی که برای سینما افتخار آفریدند تجلیل می شود. من از دریای عظیم سینمای ایران قطره کوچکی هستم و عددی در برابر بزرگانی چون شما نیستم. این تندیس بهترین مدالی است که در تاریخ ورزش خود گرفته ام.

در ادامه از یوسف علی قربانی برای ۵۰ سال حضور در سینما و تلویزیون تجلیل شد.

وی اظهار کرد: سعادت بزرگی نصیب ما شده که این جایزه را دریافت کردیم. این جایزه فقط مال من نیست و این را به همه شما تقدیم می کنم. من خاک پای شما هستم و از دست اندرکاران برای برگزاری این مراسم تشکر می کنم.

سپس پوری بنایی روی صحنه آمد و گفت: از شروع کارم در فیلم «عروس فرنگی» همیشه به عزیزانی که در سینما کار کردند علاقمند بودم. همیشه در محیط کار فکر می کردم این افراد برادران و فرزندان من هستند. وقتی از من دعوت می کردند به سرعت می پذیرفتم امیدوارم روزی بتوانم زحمات آنها را جبران کنم.

سپس کامران قدکچیان، مهدی احمدی، پوری بنایی، حسن رضایی و فرامرز امینی و ... روی صحنه آمدند و به تجلیل از گروه دوم از پیشکسوتان این عرصه پرداختند.

سپس علیرضا فتحی از فعالان این حرفه و محمدرضا راد مورد قدردانی قرار گرفتند.

راد عنوان کرد: همه می دانند ما سال های سال در این حرفه صادقانه کار کردیم اما با وجود همه سختی ها حالا کنج خانه مانده ام. من بازیگرم ولی افتخار می کنم که خداوند کمکم می کند تا جور همکارم را بکشم ما این کارها را کردیم ولی کسی از ما تشکر نکرد. افتخار ما خانه سینما، زحمت کشان خانه سینما و بچه های آن است.

سپس از علی بابایی برای ۴۵ سال فعالیت در عرصه سینما تجلیل شد. وی گفت: بهتر است از اعضای انجمن که از دنیا رفتند یاد کنیم.

در ادامه از اسماعیل حمزه ای برای بازی در نقش های منفی و حاج اکبر رحیمی برای فعالیت در عرصه بدلکاری تجلیل شد.

رحیمی بیان کرد: افتخار می کنم که عضو انجمن بدلکاران هستم و خوشحالم که بدل نقش امام خمینی را بازی کردم.

سپس از نعمت جهان فرد برای ۴۰ سال فعالیت در این عرصه قدردانی شد. وی گفت: خودم را لایق این لوح نمی دانم و به نظرم با دریافت این لوح باید بیشتر و بهتر کار کنم.

در ادامه قاسم قلی پور، خسرو امیرصادقی، حبیب اسماعیلی، منوچهر میسری، داریوش باباییان، رضا بانکی، حمید قدکچیان برای تجلیل از گروه سوم از هنرمندان روی صحنه آمدند.

در این بخش حسین لعل سنجیان برای ۴۵ سال فعالیت در این حرفه مورد تجلیل قرار گرفت و گفت: اشک شوق دارم و نمی توانم صحبت کنم. از همه تشکر می کنم که این مراسم را برگزار کردند.

در این مراسم از خانواده زنده یاد علی اکبر غفاری حسنی که از فعالان بدلکاری بود، تجلیل شد. فرزند او گفت: حال خوبی برای صحبت کردن ندارم چون الان باید پدرم اینجا بود و تنها سکوت می کنم.

مجید علیزاده از دیگر تجلیل شوندگان این مراسم بود. وی اظهار کرد: امیدوارم این انجمن روز به روز بهتر شود. از اعضای خانه سینما تشکر می کنم که این مراسم را برگزار کردند و این تندیس را به همه شما تقدیم می کنم.

از اصغر عشوری که ۵۰ سال سابقه فعالیت در نقش های منفی داشته است نیز تجلیل شد. عشوری بیان کرد: من زمین خورده بودم و حالا هم زمین خورده همه شما هستم.

خسرو امیرصادقی از تهیه کنندگان سینما اظهار کرد: شور و حالی که در این مجلس دیدم در کمتر مراسمی حاکم بود. من تا به امروز نمی دانستم که این بچه ها با یک سپاس کوچک انقدر خوشحال شوند. از مسئولان خانه سینما می خواهم که به این بچه ها رسیدگی و امکانات بیشتری به آنها داده شود، البته همه ما باید برای این قشر زحمت کش تلاش کنیم.

وی افزود: در این جمع هنرمندی وجود دارد که یکی از نجیب ترین هنرمندان زن است و او پوری بنایی است، از خانم طائرپور خواهش می کنم که صورت پوری بنایی را ببوسد.

در ادامه از علی نظری قدردانی شد. وی بعد از دریافت تندیس خود گفت: ما در این راه سختی های زیادی کشیده ایم و از همه برای برگزاری این مراسم تشکر می کنم.

در این مراسم از محمدرضا نیلی نیز تجلیل شد. وی عنوان کرد: همگی اعضای انجمن بازیگران و بدلکاران سینما از دلسوختگان هستند. خدارا شکر امروز توانستیم این مجلس را برقرار کنیم از همین رو این تندیس را به اعضای صنف انجمن بازیگران و بدلکاران سینما تقدیم می کنم.

در پایان عبدالله و علی احمدیه قطعاتی را برای حضار نواختند.