به گزارش خبرنگار مهر ، سردار علی عبداللهی معاون هماهنگکننده ستادکل نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران درباره اهداف سفر سرلشکر باقری به سوریه، گفت: این سفر در پاسخ به دعوت وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش سوریه بوده است.
وی با بیان اینکه هدف از این سفر تعامل با ارتش و دولت سوریه جهت همکاریهای گستردهتر است، گفت: ایران همواره یار و کمک مردم سوریه بوده و نیروهای ما به عنوان مستشار در سطوح مختلف نظامی در جهت مقابله با تروریسم به سوریه کمک کردهاند.
سردار عبداللهی در پایان تصریح کرد: کمکهای ایران باعث شده تا اتفاقات خوبی در روند مبارزه و ریشهکنی تروریسم در سوریه اتفاق بیفتد و امیدواریم این تعاملات و همکاریها در آینده گسترش بیشتری پیدا کند.
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