  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۲

سردار عبداللهی:

کمک‌های ایران در روند ریشه‌کنی تروریسم در سوریه موثر بوده است

کمک‌های ایران در روند ریشه‌کنی تروریسم در سوریه موثر بوده است

عاون هماهنگ‌کننده ستادکل نیروهای مسلح گفت: کمک‌های ایران باعث شده تا اتفاقات خوبی در روند ریشه‌کنی تروریسم در سوریه اتفاق بیفتد و امیدواریم این همکاری‌ها در آینده گسترش بیشتری پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار علی عبداللهی معاون هماهنگ‌کننده ستادکل نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران درباره اهداف سفر سرلشکر باقری به سوریه، گفت: این سفر در پاسخ به دعوت وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش سوریه بوده است.

وی با بیان اینکه هدف از این سفر تعامل با ارتش و دولت سوریه جهت همکاری‌های گسترده‌تر است، گفت: ایران همواره یار و کمک مردم سوریه بوده و نیروهای ما به عنوان مستشار در سطوح مختلف نظامی در جهت مقابله با تروریسم به سوریه کمک کرده‌اند.

سردار عبداللهی در پایان تصریح کرد: کمک‌های ایران باعث شده تا اتفاقات خوبی در روند مبارزه و ریشه‌کنی تروریسم در سوریه اتفاق بیفتد و امیدواریم این تعاملات و همکاری‌ها در آینده گسترش بیشتری پیدا کند.

کد مطلب 4118247
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها