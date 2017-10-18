به گزارش خبرنگار مهر ، سردار علی عبداللهی معاون هماهنگ‌کننده ستادکل نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران درباره اهداف سفر سرلشکر باقری به سوریه، گفت: این سفر در پاسخ به دعوت وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش سوریه بوده است.

وی با بیان اینکه هدف از این سفر تعامل با ارتش و دولت سوریه جهت همکاری‌های گسترده‌تر است، گفت: ایران همواره یار و کمک مردم سوریه بوده و نیروهای ما به عنوان مستشار در سطوح مختلف نظامی در جهت مقابله با تروریسم به سوریه کمک کرده‌اند.

سردار عبداللهی در پایان تصریح کرد: کمک‌های ایران باعث شده تا اتفاقات خوبی در روند مبارزه و ریشه‌کنی تروریسم در سوریه اتفاق بیفتد و امیدواریم این تعاملات و همکاری‌ها در آینده گسترش بیشتری پیدا کند.