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۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۲

سردار عبداللهی:

آینده پژوهی در حوزه امنیت اجتماعی باید سرعت بیشتری داشته باشد

آینده پژوهی در حوزه امنیت اجتماعی باید سرعت بیشتری داشته باشد

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه پژوهش های ما باید تاثیرگذار باشند تا دچار غافلگیری نشویم، گفت: آینده پژوهی در حوزه امنیت اجتماعی باید سرعت بیشتری داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار علی عبداللهی در همایش آینده پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت، گفت: از  سال هشتاد به بعد در نیروهای مسلح بر روی آینده پژوهی کار شده است و ما باید نسبت به بقیه بخش های کشوری در این حوزه پیشتاز باشیم چراکه بخش های نظامی به دلیل برخی حساسیت ها این را می طلبد.

وی ادامه داد: به نظر من آینده پژوهی هم علم است، هم هنر و هم روند شناسی و هم آینده باوری است.مدیران و متخصانی که می خواهند آینده پژوهی کنند باید اولا آینده را باور داشته باشند.

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح افزود: شانزده سال پیش مقام معظم رهبری تهاجم فرهنگی را پیش بینی کردند اما همه فقط گوش کردند و کاری نکردند، لذا آینده پژوهی و آینده شناسی اگر در آموزش ها، روندها و سطوح مختلف مورد توجه قرار نگیرد و  به آینده پژوهی توجه نشود طبیعتا غافلگیری پیش می آید؛ بنابراین باور آینده می تواند ما را از غافلگیری نجات دهد.

وی با تاکید بر اینکه باید روندها را خوب بشناسیم و تجزیه و تحلیل کنیم تا بتوانیم آینده را خوب درک کنیم افزود: باید خود و دشمن را خوب بشناسیم و آینده و رفتار و ابزار دشمن را بشناسیم و متناسب با آن آینده را ترسیم کنیم که اگر به این مهم دست یابیم طبیعتا پیروزیهای پی در پی را برای ما خواهد داشت.

سردار عبدالهی در پایان گفت: پژوهش های ما باید تاثیرگذار باشند و موضوعات و مولفه های مختلف را در بر بگیرند تا دچار غافلگیری نشویم. آینده پژوهی در حوزه امنیت اجتماعی باید سرعت بیشتری داشته باشد.

کد مطلب 4118265
هادی رضایی

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