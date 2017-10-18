به گزارش خبرنگار مهر ، سردار علی عبداللهی در همایش آینده پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت، گفت: از سال هشتاد به بعد در نیروهای مسلح بر روی آینده پژوهی کار شده است و ما باید نسبت به بقیه بخش های کشوری در این حوزه پیشتاز باشیم چراکه بخش های نظامی به دلیل برخی حساسیت ها این را می طلبد.

وی ادامه داد: به نظر من آینده پژوهی هم علم است، هم هنر و هم روند شناسی و هم آینده باوری است.مدیران و متخصانی که می خواهند آینده پژوهی کنند باید اولا آینده را باور داشته باشند.

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح افزود: شانزده سال پیش مقام معظم رهبری تهاجم فرهنگی را پیش بینی کردند اما همه فقط گوش کردند و کاری نکردند، لذا آینده پژوهی و آینده شناسی اگر در آموزش ها، روندها و سطوح مختلف مورد توجه قرار نگیرد و به آینده پژوهی توجه نشود طبیعتا غافلگیری پیش می آید؛ بنابراین باور آینده می تواند ما را از غافلگیری نجات دهد.

وی با تاکید بر اینکه باید روندها را خوب بشناسیم و تجزیه و تحلیل کنیم تا بتوانیم آینده را خوب درک کنیم افزود: باید خود و دشمن را خوب بشناسیم و آینده و رفتار و ابزار دشمن را بشناسیم و متناسب با آن آینده را ترسیم کنیم که اگر به این مهم دست یابیم طبیعتا پیروزیهای پی در پی را برای ما خواهد داشت.

سردار عبدالهی در پایان گفت: پژوهش های ما باید تاثیرگذار باشند و موضوعات و مولفه های مختلف را در بر بگیرند تا دچار غافلگیری نشویم. آینده پژوهی در حوزه امنیت اجتماعی باید سرعت بیشتری داشته باشد.