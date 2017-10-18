۲ میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد در کشور وجود دارند/ نرخ ۵.۱ درصدی شیوع

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صرامی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به آخرین فعالیت های ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: جوانان و نوجوانان کشور دچار آسیب هستند که در این راستا از اول انقلاب تا سال ۹۵ بیش از ۹ هزار تن مواد مخدر کشف شد.

وی ادامه داد: در همین زمان با تلاش دستگاه قضایی بیش از ۷ میلیون نفر روانه زندان شدند که ۳۰ درصد تکراری بوده است.

مدیرکل آموزش و تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: اعتیاد اولین آسیب اجتماعی در کشور مشخص شده و جای سوال است که با این همه تلاش چرا نتیجه مطلوب کسب نشد.

صرامی افزود: برخی متولیان کشور در گذشته نسبت به مواد مخدر کم توجه ای کردند و ۲ برنامه ۵ سال بدون اطلاع از تقاضای مواد مخدر بود و قانون برنامه پنجم نیز اتفاق جدی روی نداد.

وی تصریح کرد: کم توجه ای در قانون گذاری و کم توجه ای مدیران باعث شد که سیستم مدیریت مواد مخدر وارد شود و امروز ۲ میلیون و ۸۰۰ نفر مصرف کننده مواد مخدر در کشور هستند.

مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ادامه داد: الگوی مصرف تریاک ۵۳.۳ درصد، گل و حشیش ۱۱ درصد و شیشه ۸.۱ درصد مصرف می شود و امروز مصرف چند ماده ای در کشور مشکل آفرین شده است.

وی افزود: ۲۰ درصد مصرف کنندگان دارای مدرک فوق دیپلم به بالا و ۱۵۶ هزار نفر زن هستند و میانگین سن شروع مصرف ۲۰ تا ۲۴ سال است.

صرامی یادآور شد: علل و عوامل مصرف مواد نیز شامل تفریح، جلب توجه، تجربه کردن، لذت بیشتر از رابطه جنسی و ترک ماده ای دیگر است و گرایش مصرف در افراد متفاوت است.

وی تاکید کرد: در کنار مصرف مواد نیز مصرف داروهای بدون تجویز نیز وجود داشت ۱۴ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال کشور مصرف داروی بدون تجویز دارند.

مدیر کل آموزش و تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تاکید کرد: نرخ شیوع در فارس ۸ درصد و کشور ۵.۱ درصد است و مصرف داروی بدون تجویز در کشور حدود ۱۴ درصد و در فارس ۲۰ درصد است که دستگاه های پیشگیری استان باید مداخله کنند.

صرامی با اشاره به نوع مصرف مواد در فارس، گفت:تریاک و شیره الگوی اول، شیشه دوم و حشیش الگوی سوم مصرف در فارس است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شیوع مصرف مواد مخدر در مدارس، گفت: شیوع مصرف در متوسطه دوم ۲.۱ درصد در کشور بوده که این آمار در فارس ۳ درصد است که باید آموزش پرورش بیشتر وارد بحث شود.

مدیرکل آموزش و تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تاکید کرد: در استان فارس کم کاری نشده زیرا از لحاظ جغرافیایی فارس در مسیر ترانزیت است.

صرامی افزود: ۲۲.۳ درصد کارگران در محیط ۵۰ تا ۵۰۰ نفره دچار شیوع مصرف هستند و در فارس حدود ۴۰ درصد است که متولیان امور کارگری باید اقدام جدی تر کنند.

وی تصریح کرد: در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال باید گفت که ۲۸ درصد نگرش مثبت و ۱۷ درصد تمایل به مصرف مواد دارند که اگر دستگاه فرهنگی کشور ورود نکنند با مشکل مواجه خواهیم شد.

صرامی یادآور شد: ۶۹ درصد مردم ایران اعتقاد به فعالیت جدی در امور پیش گیرانه دارند اما دستگاه های دولتی از این مهم به خوبی استفاده نکردند.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه به مواد مخدر کشور گفت: شانس مصرف مواد در خانواده هایی که مشکل وجود دارد ۲.۲۱ درصد بیشتر است و دانش آموزانی که با والدین مشکل دارند ۲.۶۷ برابر تمایل بیشتر دارند.

صرامی یادآور شد:طی ۲۷ سال ۶۲۲ تن انواع مواد کشف شد طی همین سال ۴۴۰ هزار نفر دستگیر شدند از سال ۸۵ تا ۹۵ حدود ۹۰ هزار نفر روانه زندان شدند و ۸۸ نفر از ابتدای انقلاب تاکنون در فارس شهید شدند.

وی افزود: اگر این اقدامات نبود وضعیت استان به مراتب بدتر بود.

صرامی با اشاره به طرح توانمندسازی نیز گفت: استان فارس به عنوان پانزدهمین استان وارد این طرح شده که نتیجه استان های گذشته مثبت بوده و دانش آموزان آموزش های لازم را دریافت کردند و والدین نیز به وظایف خود بیشتر آشنا شدند.

مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تاکید کرد: امیدواریم تا پایان برنامه پنج ساله شاهد کاهش مصرف مواد مخدر و کمتر شدن آسیب های اجتماعی باشیم.

وی ادامه داد: ۸ هزار مرکز نگهداری معتادین در کشور فعال است که ۷۸۰ هزار نفر یا ۴۰ درصد کل معتادین تحت پوشش هستند.

مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تاکید کرد: استان فارس و شورای هماهنگی در موضوع پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در کشور پیشتاز است.