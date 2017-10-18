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۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۰

صرامی اعلام کرد:

۲ میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد در کشور وجود دارند/ نرخ ۵.۱ درصدی شیوع

۲ میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد در کشور وجود دارند/ نرخ ۵.۱ درصدی شیوع

شیراز _ مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: ۲ میلیون ۸۰۰ هزار نفر مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود دارند و سن شروع مصرف به ۲۰ تا ۲۴ سال رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صرامی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به آخرین فعالیت های ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: جوانان و نوجوانان کشور دچار آسیب هستند که در این راستا از اول انقلاب تا سال ۹۵ بیش از ۹ هزار تن مواد مخدر کشف شد.

وی ادامه داد: در همین زمان با تلاش دستگاه قضایی بیش از ۷ میلیون نفر روانه زندان شدند که ۳۰ درصد تکراری بوده است.

مدیرکل آموزش و تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: اعتیاد اولین آسیب اجتماعی در کشور مشخص شده و جای سوال است که با این همه تلاش چرا نتیجه مطلوب کسب نشد.

صرامی افزود: برخی متولیان کشور در گذشته نسبت به مواد مخدر کم توجه ای کردند و ۲ برنامه ۵ سال بدون اطلاع از تقاضای مواد مخدر بود و قانون برنامه پنجم نیز اتفاق جدی روی نداد.

وی تصریح کرد: کم توجه ای در قانون گذاری و کم توجه ای مدیران باعث شد که سیستم مدیریت مواد مخدر وارد شود  و امروز ۲ میلیون و ۸۰۰ نفر مصرف کننده مواد مخدر در کشور هستند.

مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ادامه داد: الگوی مصرف تریاک ۵۳.۳ درصد، گل و حشیش ۱۱ درصد و شیشه ۸.۱ درصد مصرف می شود و امروز مصرف چند ماده ای در کشور مشکل آفرین شده است.

وی افزود: ۲۰ درصد مصرف کنندگان دارای مدرک فوق دیپلم به بالا و ۱۵۶ هزار نفر زن هستند و میانگین سن شروع مصرف ۲۰ تا ۲۴ سال است.

صرامی یادآور شد: علل و عوامل مصرف مواد نیز شامل تفریح، جلب توجه، تجربه کردن، لذت بیشتر از رابطه جنسی و ترک ماده ای دیگر است و گرایش مصرف در افراد متفاوت است.

وی تاکید کرد: در کنار مصرف مواد نیز مصرف داروهای بدون تجویز نیز وجود داشت ۱۴ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال کشور مصرف داروی بدون تجویز دارند.

مدیر کل آموزش و تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تاکید کرد: نرخ شیوع در فارس ۸ درصد و کشور ۵.۱ درصد است و مصرف داروی بدون تجویز در کشور حدود ۱۴ درصد و در فارس ۲۰ درصد است که دستگاه های پیشگیری استان باید مداخله کنند.

صرامی با اشاره به نوع مصرف مواد در فارس، گفت:تریاک و شیره الگوی اول، شیشه دوم و حشیش الگوی سوم مصرف در فارس است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شیوع مصرف مواد مخدر در مدارس، گفت: شیوع مصرف در متوسطه دوم ۲.۱ درصد در کشور بوده که این آمار در فارس ۳ درصد است که باید آموزش پرورش بیشتر وارد بحث شود.

مدیرکل آموزش و تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تاکید کرد: در استان فارس کم کاری نشده زیرا از لحاظ جغرافیایی فارس در مسیر ترانزیت است.

صرامی افزود: ۲۲.۳ درصد کارگران در محیط ۵۰ تا ۵۰۰ نفره دچار شیوع مصرف هستند و در فارس حدود ۴۰ درصد است که متولیان امور کارگری باید اقدام جدی تر کنند.

وی تصریح کرد: در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال باید گفت که ۲۸ درصد نگرش مثبت و ۱۷ درصد تمایل به مصرف مواد دارند که اگر دستگاه فرهنگی کشور ورود نکنند با مشکل مواجه خواهیم شد.

صرامی یادآور شد: ۶۹ درصد مردم ایران اعتقاد به فعالیت جدی در امور پیش گیرانه دارند اما دستگاه های دولتی از این مهم به خوبی استفاده نکردند.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه به مواد مخدر کشور گفت: شانس مصرف مواد در خانواده هایی که مشکل وجود دارد ۲.۲۱ درصد بیشتر است و دانش آموزانی که با والدین مشکل دارند ۲.۶۷ برابر تمایل بیشتر دارند.

صرامی یادآور شد:طی ۲۷ سال ۶۲۲ تن انواع مواد کشف شد طی همین سال ۴۴۰ هزار نفر دستگیر شدند از سال ۸۵ تا ۹۵ حدود ۹۰ هزار نفر روانه زندان شدند و ۸۸ نفر از ابتدای انقلاب تاکنون در فارس شهید شدند.

وی افزود: اگر این اقدامات نبود وضعیت استان به مراتب بدتر بود.

صرامی با اشاره به طرح توانمندسازی نیز گفت: استان فارس به عنوان پانزدهمین استان وارد این طرح شده که نتیجه استان های گذشته مثبت بوده و دانش آموزان آموزش های لازم را دریافت کردند و والدین نیز به وظایف خود بیشتر آشنا شدند.

مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تاکید کرد: امیدواریم تا پایان برنامه پنج ساله شاهد کاهش مصرف مواد مخدر و کمتر شدن آسیب های اجتماعی باشیم.

وی ادامه داد: ۸ هزار مرکز نگهداری معتادین در کشور فعال است که ۷۸۰ هزار نفر یا ۴۰ درصد کل معتادین تحت پوشش هستند.

مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تاکید کرد: استان فارس و شورای هماهنگی در موضوع پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در کشور پیشتاز است.

کد مطلب 4118269

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