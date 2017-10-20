۲۸ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۱۳

داریوش شجاعیان:

همه به قائدی کمک می کنیم/ شفر استقلال را متحول کرده است

هافبک استقلال گفت: همه بازیکنان دست به دست هم داده اند تا به قائدی کمک کنیم تا دوباره به روزهای خوبش بازگردد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش شجاعیان پس از پیروزی دو بر یک تیم برابر نساجی قائمشهر از مرحله یک هشتم جام حذفی در ورزشگاه آزادی گفت: یک فوتبال زیبا را به نمایش گذاشتیم و توانستیم به یک برد خوب دست پیدا کنیم و بعد از مدتها هواداران را با شادی به خانه بفرستیم.

وی تاکید کرد: کاملا بر بازی مسلط بودیم و با ارائه یک فوتبال خوب و منطقی به پیروزی رسیدیم.

هافبک استقلال خاطرنشان کرد: نساجی تلاش زیادی کرد تا بتواند بازی را به تساوی بکشاند اما فوتبال منطقی ما چنین اجازه ای را به آنها نداد و در پایان ما برنده دیدار بودیم.

شجاعیان در خصوص وضعیت مهدی قائدی هم گفت: همه ما کمک خواهیم کرد و دست به دست هم خواهیم داد تا مهدی دوباره به روزهای خوب بازگردد. در اینکه او اشتباه کرد شکی نیست اما مطمئنم که شفر آنقدر حرفه ای و با تجربه است که در زمان لازم او را به تیم باز خواهد گرداند و شاهد بازیهای خوب این بازیکن خواهیم بود.

وی در خصوص دیدار پنجشنبه آینده مقابل پرسپولیس هم گفت: این پیروزی روحیه خوبی به ما داد ولی آن بازی با تمام دیدارهای لیگ فرق می کند و باید تمام توان خود را بکار ببندیم تا در آن دیدار سربلند خارج شویم.

هافبک استقلال در خصوص سرمربی جدید  آبی پوشان هم گفت: شفر تحول خوبی در تیم بوجود آورده و مطمئنم هر چه از زمان بازیها بگذرد ما در دیدارهای آینده بهتر خواهیم شد و نتایج قابل قبولی کسب خواهیم کرد.

شجاعیان در پایان ضمن تشکر از هواداران گفت: از همه کسانی که امروز به ورزشگاه آمدند تشکر می کنیم. آنها تا پایان بازی ما را مورد حمایت قرار دادند و امیدوارم در بازیهای آینده نیز در کنار ما بوده و با تشویق های بی امان خود ما برای پیروزی های آینده مصمم تر کنند.

