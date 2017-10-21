به گزارش خبرنگار مهر، منصور درویشی در جمع خبرنگاران گفت: مأمورین یگان حفاظت اداره محیط زیست با همکاری پلیس پیشگیری کلانتری مرکزی شهرستان ازنا موفق شدند شکارچی سابقه داری را که با استفاده از یک قبضه اسلحه غیر مجاز شکاری یک قطعه پرنده فاخته را شکار کرده بود دستگیر کنند.

وی افزود: با عنایت به اینکه عمل ارتکابی این فرد طبق قوانین شکار و صید جرم محسوب می شود، پرونده این متخلف پس از اخذ جرایم زیست محیطی برای سیر مراحل قضایی به دادگستری شهرستان ارجاع شد.

رئیس اداره محیط زیست ازنا با اشاره به شروع فصل مهاجرت پرندگان آبزی، کنار آبزی و خشک زی به این شهرستان عنوان کرد: همه ساله شاهد حضور اینگونه پرندگان به صورت مهاجر در کنار رودخانه ها و زیستگاه های این شهرستان هستیم که این امر باعث توجه بیش از پیش اداره محیط زیست ازنا در حفاظت و حمایت از این گونه ها شده است.

درویشی گفت: بر اساس مصوبه شماره ۳۸۰ شورای عالی محیط زیست، جریمه شکار هر قطعه فاخته مبلغ چهار میلیون ریال تعیین شده است.