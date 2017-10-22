ویژه برنامه زاد روز ۹۰ سالگی آیت الله بهشتی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه درخت تناور ویژه برنامه زادروز ۹۰ سالگی آیت الله محمد بهشتی با حضور مسئولان سیاسی و فرهنگی کشور، خانواده و یاران شهید بهشتی برگزار می شود.

در این برنامه حجت الاسلام معادی خواه، غلامحسین کرباسچی و دمشقی از اعضای تیم همراه شهید بهشتی، درباره فعالیت های فرهنگ سازی، پرورش نیروهای جوان ، همچنین در خصوص چگونگی تنظیم و تأمین کتاب های مناسب برای مساجد کشور به عنوان یک فعالیت فرهنگی با مدیریت آیت الله بهشتی سخن می گویند .

همچنین فرشاد مؤمنی اقتصاد دان و استاد دانشگاه به بررسی تعامل دکتر بهشتی با کمیته جوانان حزب جمهوری می پردازد.

برپایی نمایشگاه مجله عروة الوثقی بخش جنبی این برنامه است .آیت الله محمدبهشتی متولد سال ۱۳۰۷ شهر اصفهان است. او از نزدیک ترین افراد به آیت الله خمینی بود. نخستین رییس دیوان عالی کشور ، سیاست مدار و فقیه ، نظریه پرداز مجلس خبرگان قانون اساسی و نایب رییس حزب جمهوری اسلامی بود .

اقتصاد اسلامی، اهمیت شیوه تعاون، بانکداری و قوانین مالی اسلام، توکل از دیدگاه قرآن کریم، خدا از دیدگاه قرآن کریم، نقش آزادی در تربیت کودکان، وظایف انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا در برابر جوانان مسلمان و ویژگی های انقلاب اسلامی برخی از تالیفات دکتر بهشتی است.علاقه مندان برای حضور در این نشست ها می توانند به خانه موزه شهید بهشتی به نشانی خیابان دکتر شریعتی ، ابتدای خ شهید وحید دستجردی، خ صبر، خ مطهری، کوچه شهیدبهشتی مراجعه یا با شماره ۲۲۲۶۷۲۶۰ تماس بگیرند.