کمیته اخلاق بار اول تذکر بدهد/ استقلال دنبال پیروزی در دربی است

اکبر کارگر جم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط آبی پوشان اظهار داشت: همانطور که پیش بینی میکردیم شفر انتخاب خوبی برای استقلال بود و او در همین مدت کوتاه روی روند تیم تاثیر مثبت داشت. ما امیدواریم اثرات حضور آقای شفر در استقلال را با سرعت هرچه بیشتر شاهد باشیم.
عضو کمیته فنی استقلال بیان داشت: بازی با نساجی ایده آل نبود، اما امیدوار کننده بود. بسیار امیدوار کننده. ضمن این که هواداران ما هم از این بازی رضایت داشتند و این برای ما ارزشمند است.
مدافع پیشین آبیها در خصوص دربی ۸۵ چنین گفت: دربی همیشه دربی است و با جذابیتهای خاص خودش. لحظهها در طول نود دقیقه سرنوشت یک دربی را رقم میزنند و به هیچ وجه شرایط تیمها قبل از مسابقه ملاک نیستند. بسیاری از برد و باختهایی که در دربیهای گذشته به دست آمده بر خلاف پیشبینیهای قبل از بازی بوده که نزدیک ترین آن دربی ۸۴ است.
پیشکسوت استقلال تصریح کرد: فارغ از همه مسائل مربوط به هفتههای گذشته، شرایط استقلال قبل از دربی خوب است و ما به دنبال پیروزی در این بازی هستیم. پیروزی در این بازی میتواند یک شروع دوباره برای استقلال در لیگ باشد و سکوی پرتابی باشد برای صعود تیم ما به بالای جدول.
کارگرجم سپس در واکنش به خبر محرومیت غفوری از سوی کمیته اخلاق گفت: گرچه این خبر هنوز از سوی کمیته اخلاق تایید نشده است، اما همین که این خبر تکذیب نمیشود خودش به نوعی تایید است. بهرحال اگر این خبر صحت داشته باشد باید گفت که چنین تصمیمی اشتباه است. حتی اگر غفوری واقعا تخلفی انجام داده باشد که هنوز این مورد اثبات نشده، باید او را احضار کنند، توضیحات و دفاعیاتش را بشنوند و سپس تصمیم بگیرند. ضمن این که در این صورت هم باید به این بازیکنان در وهله اول اخطار داد.
عضو کمیته فنی استقلال تاکید کرد: عکس نمیتواند ملاک خوبی برای تصمیم گیری آن هم تصمیمی به این مهمی که با آبرو و سرنوشت افراد بازی میکند باشد. با این همه تکنولوژی که الان آمده هر عکسی را میتوان ساخت.
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