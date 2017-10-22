به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن فاطمی رئیس کنگراه فناوری های نوین آزمایشگاهی در نشست خبری پنجمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی فناوری های نوین آزمایشگاهی، افزود: در این کنگره آخرین فناوری های نوین در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و معرفی می‌شوند. البته ما از نظر فنون پزشکی هم‌پای دیگر کشورهای دنیا هستیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۰۰۰ آزمایشگاه خصوصی و دولتی در کشور وجود دارد که توسط ۵ هزار مسئول فنی اداره می‌شوند که مجموعا با پرسنل آنها حدود ۱۰۰ هزار نفر در این آزمایشگاه ها مشغول کار هستند.

فاطمی گفت: در کنگره امسال از استاد ادریسیان دعوت شده و از وی تقدیر به عمل می‌آید.