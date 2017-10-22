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۳۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۱

رئیس انجمن علمی متخصصین آزمایشگاه‌های بالینی؛

۷۰ درصد تشخیص های پزشکی از کانال آزمایشگاه می‌گذرد

۷۰ درصد تشخیص های پزشکی از کانال آزمایشگاه می‌گذرد

رئیس انجمن علمی متخصصین آزمایشگاه‌های بالینی گفت: ۷۰ درصد تشخیص های پزشکی از کانال آزمایشگاه می‌گذرد و در تمام دنیا پزشکان برای تشخیص درست نتایج آزمایشگاهی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن فاطمی رئیس کنگراه فناوری های نوین آزمایشگاهی در نشست خبری پنجمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی فناوری های نوین آزمایشگاهی، افزود: در این کنگره آخرین فناوری های نوین در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و معرفی می‌شوند. البته ما از نظر فنون پزشکی هم‌پای دیگر کشورهای دنیا هستیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۰۰۰ آزمایشگاه خصوصی و دولتی در کشور وجود دارد که توسط ۵ هزار مسئول فنی اداره می‌شوند که مجموعا با پرسنل آنها حدود ۱۰۰ هزار نفر در این آزمایشگاه ها مشغول کار هستند.

فاطمی گفت: در کنگره امسال از استاد ادریسیان دعوت شده و از وی تقدیر به عمل می‌آید.

کد مطلب 4121374

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