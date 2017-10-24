راهکار کنترل نوسانات کاذب در بازار ارز

پویا جبل عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر به لزوم راه اندازی بورس ارز در اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: در شرایط فعلی و به صورت رسمی مکانی برای انجام معاملات ارز در کشور وجود ندارد که به فعالان اقتصادی کمک کند تا ریسک های تجاری خود را کاهش دهند به این ترتیب نیاز است تا بورس ارز و مشتقات ارزی ایجاد شود.

جبل عاملی تاکید کرد: بنابراین هرچقدر بازار ارز را تعمیق داده و مشتقات ارزی را بیشتر کنیم، نوسانات کاذب بازار ارز کاهش یافته و قابل مدیریت می شود؛ این اتفاق نسبت به اینکه یک بازار نقدی با فعالان انگشت شمار داشته باشیم قابل قیاس نیست. بنابراین با راه اندازی بورس ارز علاوه بر تعمیق بازار و کاهش نوسانات قیمت، دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار آن هم با روشی کارآمد و در مکانیسم عرضه و تقاضا بیشتر می شود.

این کارشناس اقتصادی، یکسان سازی نرخ ارز را یکی از پیش نیازهای ایجاد بورس ارز دانست و افزود: اولین گام برای راه اندازی بورس ارز یکسان سازی نرخ ارز است، زیرا دو نرخی بودن نرخ، مانع ایجاد بورس ارز و تعمیق بازار می شود، بنابراین باید به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کنیم که امیدواریم سرعت این کار در بانک مرکزی افزایش یابد.

جبل عاملی دومین گام برای راه اندازی بورس ارز را شفافیت بیشتر سیاست گذاری ارزی دانست و تصریح کرد: در عین حال نیاز است که بانک مرکزی هم در سیاست گذاری های ارزی و هم در استراتژی های ارزی خود شفافیت داشته باشد و میزان مداخله خود در بازار را اعلام کند که این کار را از طریق بورس ارز بهتر می تواند انجام دهد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا با تقویت مبادلات بین بانکی، یکی از پیش نیازهای بازار ارز ایجاد می شود؟ گفت:هرچقدر عملکرد ارزی از طریق بانک ها صورت بگیرد نه از طریق صرافی ها مسلما اثرگذاری بیشتری داشته و می توانیم در بازار ارز تاثیر گذار باشیم و برای ایجاد بورس ارز آماده شویم.