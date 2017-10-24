به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، سومین جلسه کارگروه توسعه گردشگری و صنایع‌دستی عشایری با حضور محمد محب‌خدایی معاون گردشگری، محمدعلی فیاضی مدیرکل توافق‌های ملی گردشگری، فریدون میرزالو مدیرکل دفتر آموزش و حمایت از تولید و نمایندگانی از سایر دستگاه‌های عضو این کارگروه در سالن خلیج‌فارس معاونت گردشگری برگزار شد.

اعضای این کارگروه در این جلسه سه دستور کار بررسی دستورالعمل تشکیل و شرح وظایف کارگروه‌های استانی زیرمجموعه دبیرخانه کارگروه توسعه گردشگری و صنایع‌دستی عشایری، ارائه برنامه‌های راهبردی کمیته‌های تخصصی گردشگری و زیرساخت‌ها، صنایع‌دستی و سوغات و پژوهشی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و انتخاب یک نفر از اعضای کارگروه برای شرکت در جلسات دفاتر خدمات مسافرتی فعال در زمینه گردشگری عشایری را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

باید جذابیت‌ها را افزایش دهیم

محمد محب‌خدایی معاون گردشگری در این نشست گفت: «هدف از تشکیل شوراهای راهبردی، افزایش مزیت‌ها است، باید جذابیت‌ها را افزایش دهیم تا سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها حضور پیدا کنند، صنعت گردشگری، صنعت هم‌افزایی است که باید ویروسی عمل کند.»

او تصریح کرد: «باید با صنعت گردشگری برای سرمایه‌گذاران جاذبه ایجاد کنیم، نباید وقت را برای تولید قوانین تکراری بگذرانیم بلکه باید نقشه راه ایجاد کنیم و از قوانین موجود بهترین استفاده را ببریم.»

محب‌خدایی افزود: «نباید به‌دنبال ایجاد محدودیت باشیم بلکه باید با ایجاد رویدادهای متفاوت، ظرفیت‌ها و مزیت‌ها را معرفی کنیم، تمام این موارد باید با حفظ اصالت زندگی عشایری صورت بگیرد، چراکه همین اصالت‌ها از مهم‌ترین موارد مورد توجه گردشگران است.»

معاون گردشگری ادامه داد: «باید با سیاست‌گذاری درست داشته‌ها را به جذابیت تبدیل کنیم، ادامه این مسیر توسعه و رونق گردشگری را به دنبال خواهد داشت.»

او تصریح کرد: «ما یک حوزه اجرایی و عملیاتی هستیم، باید رویدادهایی را تدوین کنیم که معرف ظرفیت‌ها و جاذبه‌ها باشد تا عشایر هم از بخش گردشگری منتفع شوند.»

محب‌خدایی اضافه کرد: «در حوزه عشایری یکی از مزیت‌ها، بحث کوچ است که باید با استانداردسازی و حفظ اصالت از این مزیت برای توسعه گردشگری عشایری استفاده کنیم.»

معاون گردشگری افزود: «باید نشاط و شادابی را در جامعه گسترش دهیم و این امر مهم با استفاده از ظرفیت‌های حوزه گردشگری ممکن است، ما وظیفه داریم فرآیندهای را تسهیل و تسریع کنیم و قرار نیست بار جدیدی ایجاد کنیم.»

او گفت: «بخش خصوصی باید به ما به‌عنوان منجی نگاه کند، متأسفانه بهره‌وری ما از داشته‌ها قابل قبول نیست و نتوانسته‌ایم جاذبه‌ها را به منصه ظهور برسانیم.»

محب‌خدایی یادآور شد: «نتیجه جلسات ما باید تصمیماتی برای فردا باشد، باید با تحول نگرشی، موج حرکتی ایجاد کنیم.»

معاون گردشگری با اشاره به اینکه صنعت گردشگری در حوزه عشایری مولد است، افزود: «این صنعت فرابخشی است، مهندسی گردشگری در کشور نداریم و از این زاویه به گردشگری توجه نشده است.»

او ادامه داد: «تحمیل نظرات سنتی در معاونت گردشگری به پایان رسیده است، براساس تکلیفی که بر عهده سازمان میراث‌فرهنگی گذاشته شده است ما باید گردشگر وارد کشور کنیم و تولید و اشتغال را توسعه بدهیم.»

محب‌خدایی اضافه کرد: «استفاده از جاذبه‌های گردشگری عشایر باید به حدی برسد که گردشگران برای استفاده از این ظرفیت‌ها حاضر به پرداخت هزینه باشند، به این معنی که تجاری سازی را باید در اولویت قرار دهیم.»

ظرفیت‌های بسیار مهم عشایر می‌تواند به رشد و رونق گردشگری کشور کمک کند

محمدعلی فیاضی مدیرکل دفتر توافق‌های ملی گردشگری در این نشست گفت: «زندگی، نوع آداب و رسوم، ساختار زندگی اجتماعی و نوع ساخت چادرهای عشایری از جمله ظرفیت‌های بسیار مهمی است که می‌تواند به رشد و رونق گردشگری کشور کمک کند.»

فیاضی ادامه داد: «برای استفاده از این ظرفیت تمام دستگاه‌ها باید همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند، عشایر هم باید در کنار سایر اقشار در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری مورد توجه قرار گیرند به همین منظور این کارگروه با هدف هم‌افزایی و مشارکت برای فعال‌سازی و کمک به این بخش تشکیل شده است.»

او تصریح کرد: «کارگروه توسعه گردشگری و صنایع‌دستی عشایری در ۲۸ استان دبیرخانه دارد که شیوه‌نامه وظایف این دبیرخانه‌ها تدوین شده است و در صورت تأیید و تصویب ، طی روزهای آتی به استان‌ها ابلاغ می‌شود.»

فیاضی افزود: «این کارگروه بستری مناسب برای دست‌یابی به اهداف توسعه‌ای گردشگری و صنایع‌دستی در حوزه عشایری است و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها به این مهم دست پیدا کنیم.»

مهدی میزبان مدیرکل دفتر مطالعات جامع عشایر سازمان امور عشایر ایران در این جلسه گفت: «امروز تورهای بسیاری به حوزه عشایری وارد می‌شوند، اما این تورها برنامه منظم و ساختار درستی ندارند و به همین دلیل، عشایر به مقدار کافی از حضور این گردشگران منتفع نمی‌شوند.»

میزبان ادامه داد: «۱۰۳ ایل در کشور وجود دارد که این عشایر در ۵۹ درصد از فضای جغرافیایی کشور تردد دارند.»

او تصریح کرد: «این کارگروه می‌تواند با تعریف یک ساختار درست و تدوین شیوه‌نامه برای گردشگری عشایری، این قشر را از منافع این صنعت بهره‌مند کند.»