حلاجی: به چه کسی از اتفاقات بازی با گیتی پسند شکایت کنیم؟

مجید حلاجی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بازی گیتی پسند و تاسیسات دریایی که حواشی مختلفی در پی داشت، گفت: خود من در سالن از نزدیک شاهد بازی بودم. در یک صحنه خطایی رخ داد که داور از کنار آن گذشت و سکوها علیه مهران عالیقدر شعار دادند. این در حالی است که گیتی پسندی ها مدعی بودند عالیقدر از کلمات رکیک استفاده کرده است. به نظرم بی انصافی است بود که راجع به عالیقدر این حرفها را زدند. او به هیچ عنوان اهل این حرفها نیست و بازیکن بسیار با اخلاقی است.

وی خاطرنشان کرد: در اصفهان شاهد صحنه هایی بودم که اگر با چشم خودم نمی دیدم، باور نمی کردم. زمانی که مهران عالیقدر قصد داشت از سالن خارج شود، ۵۰ نفر دنبالش کرده بودند؛ در حالی که فقط دو مامور برای اسکورت مهران وجود داشت. آیا این انصاف است؟ چرا هر تیمی که به اصفهان می رود، همواره با مشکل از سالن خارج می شود. عالیقدر بازیکن ملی است و سال گذشته هم زحمات زیادی برای گیتی پسند کشیده بود. چرا زحمات او را نادیده می گیریم؟ از اینکه عالیقدر را آزار و اذیت کردند، ناراحت شدم.

مدیرعامل باشگاه تاسیسات تاکید کرد: ۵۰ نفر دنبال عالیقدر راه افتاده بودند و حتی به سمت او سنگ هم زدند. یکی از این سنگها به سر عالیقدر هم خورد ولی خدا با او بود که سنگ پرتاب شده، کوچک بود وگرنه اتفاقات تاسف باری رخ می داد. مسئولان درجه یک فوتسال هم خودشان در سالن بودند. آیا آنها اتفاقات را ندیدند؟ آیا ندیدند که آن همه بطری و زباله داخل زمین پرتاب شد؟

حلاجی در پاسخ به این سئوال که آیا قصد شکایت به خاطر اتفاقات رخ داده را ندارید؟ یادآور شد: اتفاقا دیروز صحبت شکایت کردن مطرح شد. سئوال این است که الان ما باید به چه کسی شکایت کنیم؟ باید به کسی شکایت ببریم که خودش در سالن بوده و همه چیز را دیده است؟ همه مسئولان فوتسال در سالن بودند و دیدند چه اتفاقی افتاد؛ دیگر ما باید چه چیزی بنویسیم. کمیته فوتسال باید اقدام کند. آقای سلیمانی (دبیر کمیته فوتسال) باید به کمیته انضباطی نامه بزند و به این مسائل رسیدگی کند.