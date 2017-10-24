خالقی: امیدوارم روابط میان ایران و هند مستحکم تر از گذشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و تقدیر از مسعود خالقی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مومبای (بمبئی) با حضور رئیس خانه فرهنگ، رئیس دفتر آیت الله سیستانی، رئیس هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران در مومبای، رئیس کشتیرانی، اعضای انجمن زرتشتیان، اعضای انجمن ایرانیان مقیم، جمعی از شخصیت های برجسته سیاسی، اساتید دانشگاه ها و کارمندان نهادهای وابسته به کشور، عصر دوشنبه اول آبان ۱۳۹۶ در محل خانه فرهنگ برگزار شد.

خالقی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مومبای، ضمن تقدیر و تشکر از حضور همه حضار در این جلسه گفت: من در حد توان خود و با در نظر گرفتن حیطه وظایف کاری، تمام کوشش و همت خود را برای بسط و گسترش روابط دو کشور، تمدن و فرهنگ غنی ایران و هند به کار بستم و امیدوارم که این روابط مستحکم تر از قبل گردد.

وی افزود: کلان شهر مومبای دارای ظرفیت بالایی است و با تلاش های که انجام پذیرفت، امیدوارم که روابط تجاری و حمل و نقل میان این کلانشهر با شهرهای کشور عزیزمان ارتقاء یابد.

لازم به ذکر است که سازمان جوانان زرتشتی ایرانی مومبای با توزیع اعلانیه ای از خالقی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مومبای تشکر کردند.

در این اعلامیه آمده است چند سالی که در خدمت مسعود خالقی، خاطرات خوب و به یادمانی داشتیم؛ ایشان با نیت مثبت، توانایی و سواد بالا و شناخت کافی از هند، منبع خدمات زیادی برای ایرانیان بودند و تصویر خوب از خود و کشور عزیزمان ایران به جای می گذارند.