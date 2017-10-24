سید جواد ساداتینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معرفی وزیر پیشنهادی علوم به مجلس و با یادآوری نیازهای فعلی نظام آموزش عالی کشور، اظهار داشت: هرچند وزیر علوم با تأخیر معرفی شد، اما معرفی شدن آن جای خوشحالی دارد، چرا که وزارت علوم نقش کلیدی در توسعه کشور داشته و نابسامانی و بلاتکلیفی آن قطعاً عوارض بدی دارد.
وی تأکید کرد: انتظار همه به ویژه مجلس از وزارت علوم و وزیر آن، این است که به چند مسئله مهم توجه کند؛ یکی از مسائل مهم و نیازهای بر زمین مانده، موضوع آمایش آموزش عالی است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در توضیح این مسئله گفت: در حال حاضر با حجم بالای فارغالتحصیلان بیکار دانشگاهی روبرو هستیم و این نشان میدهد که ما آمایش دقیق و مناسبی در رابطه با رشتههای ایجاد شده و دانشجویانی که تربیت میکنیم، نداشتهایم؛ به نحوی که در برخی جاها با کمبود نیروی متخصص مواجهیم و در برخی جاها با انباشت نیروی دانشگاهی روبرو هستیم.
ساداتینژاد با تأکید بر بازنگری در این حوزه و اجرای دقیق برنامه آمایش آموزش عالی اظهار داشت: دومین مسئلهای که نیاز امروز حوزه آموزش عالی است و وزیر علوم باید به طور جدی به آن توجه کند، شاخههای میانرشتهای است؛ واقعیت این است که دیگر نمیتوان رشتهها و دروس را به سبک و سیاق قدیم و با آن سرفصلها به دانشجویان ارائه داد.
وی با اشاره به محافظهکاریهای عمیق در این زمینه در دانشگاهها گفت: این نگاه کلاسیک باید تغییر کند و ما بتوانیم بر اساس نیازهای امروز جامعه، رشتههای جدید و میانرشتهای را ایجاد کنیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به سومین نیاز فعلی نظام آموزش عالی کشور که وزیر آینده علوم باید به آن توجه کند، عنوان کرد: شرایط امروز به گونهای است که دیگر نمیتوانیم برای تأمین مالی آموزش عالی کشور فقط به دولت تکیه کنیم؛ همه شرایط اقتصادی دولت را میدانیم و باید بندناف آموزش عالی کشور را از بودجه عمومی دولت قطع کنیم.
ساداتینژاد ادامه داد: همانطور که در برنامههای توسعه آمده بود که آنچه دولت به دانشگاهها میدهد یک کمک است، ما باید به طور واقعی این مسئله را محقق کنیم. البته این کار سخت است اما هر کسی بتواند این کار را انجام دهد، یک «باقیات صالحات» در حوزه علم و فناوری و شروع شکوفایی جدید در این عرصه خواهد بود.
وی با اشاره به الگوی اداره دانشگاههای دنیا اظهار داشت: حداکثر میزان حمایت مالی دولتها از دانشگاههایشان ۳۰ درصد است و همین ۳۰ درصد بودجه نیز بر اساس مأموریت مشخصی که تعریف میشود، به آن دانشگاه پرداخت میشود و بقیه درآمد دانشگاهها از محل فعالیتهای دانشبنیان و فروش تولیدات علمی آنها تأمین میشود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری نظام آموزش عالی کشور از کمکهای واقفین و خیرین برای توسعه این حوزه، گفت: این تغییر رویکرد، یک ضرورت است که باید اتفاق بیفتد.
طرح های کاربردی کاهش یافته و تولید علم مختل شده است
ساداتینژاد با اشاره به کاهش طرحهای کاربردی در دانشگاهها در چهار سال اخیر و اختلال در روند تولید علم، گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه فوقالعاده ضعیف مانده و در حوزه آموزش نیز باید به سمت کیفیسازی حرکت شود که این مسئله نیز با آمایش آموزش عالی و ایجاد رشتههای میانرشتهای محقق میشود.
وی تأکید کرد: مهمترین مسائلی که باید در برنامههای آقای دکتر غلامی وزیر پیشنهادی علوم مورد کنکاش و ارزیابی قرار بگیرد، «مدل تأمین مالی برای نظام آموزش عالی»، «کیفیسازی آموزش عالی از طریق آمایش» و «تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه» است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به حساسیت موضوعات سیاسی در دانشگاهها، اظهار داشت: دانشگاه و دانشجو نباید ابزار دست جریانهای سیاسی قرار بگیرند؛ البته دانشجو باید از سطح تحلیل و اطلاعات بالایی در این حوزه برخوردار باشد، اما نباید به او نگاه سیاسی کرد و کلاه بر سرش گذاشت.
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