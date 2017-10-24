سمینار «خوانش رمان» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار «خوانش رمان» یا چه کتابی را چه گونه بخوانیم؟ روز پنجشنبه ۱۱ آبان در موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم برگزار می شود.

در فراخوان این سمینار که به صورت رایگان برگزار می شود، آمده است:

«با حوصله بخوانید! این روزها متاسفانه بیشتر از پیشینه ادبی و تاریخ رمان و داستان ذوق و سلیقه است که بر خوب و یا بد بودن کتابی تسلط پیدا کرده. هرچند ذوق و سلیقه لازم است اما پرسش این است که ذوق و سلیقه برآمده از کدام تاریخ و کدام سنت؟ برای تشخیص درستی و یا نادرستی ذوق ادبی چاره ای نیست جز بررسی چگونه خواندن های مان و چگونه انتخاب کردن های ما. پس این همایش قدمی است ابتدایی و کوتاه اما لازم در جهت چگونه خواندن و چگونه تصحیح کردن ذوق و سلیقه ادبی تا در انتخاب هامان کم تر دچار لغزش بشویم. بسته به اینکه تعریف ما از داستان و یا رمان چه باشد، نوشتن داستان در ایران و چاپ آن به شصت یا هفتاد سال می رسد و لزوما درباره ادبیات جهان باید به پیشینه و تجربه بسیار بیشتری نسبت به ادبیات داستانی ایران معتقد باشیم.»

هدف از برگزاری این همایش آشنایی با ادبیات داستانی ایران و پیشگامان آن و آثار ایشان است و در کنار این آشنایی مهم ترین چیزی که باید این روزها همه ما به آن بپردازیم روش صحیح خواندن است.

سخنرانی این همایش به عهده منیرالدین بیروتی خواهد بود.

این برنامه روز پنجشنبه ۱۱ آبان از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از ملک، پلاک۵۶۹ برگزار می شود.