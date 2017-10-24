پذیرایی و اسکان بیش از ۱۲۰ هزار زائر اربعین حسینی(ع) در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی حسین‌زاده در نشست خبری که ظهر سه‌شنبه در سالن جلسات اندیشکده باقرالعلوم(ع) مصلای قدس قم برگزار شد، اظهار کرد: قرارگاه اربعین قم برای دومین سال متوالی با شعار «من خادم زوار حسینم» میزبان زائرین اربعین حسینی(ع) می‌شود.

وی افزود: باتوجه به این‌که استان قم در مسیر و محور مسافرتی ۱۷ استان قرار دارد و مقصد زیارت بسیاری از مسلمانان ایرانی و غیر ایرانی شده است، این قرارگاه در سال گذشته با همت طلاب و دانشجویان با هدف خدمت‌رسانی به زائران کربلا و اربعین حسینی(ع) شروع به کار کرد.

حجت‌الاسلام حسین‌زاده با بیان این‌که مجموعه قرارگاه اربعین کاملاً مردمی بوده و وابستگی به هیچ دستگاه و ارگانی ندارد، اظهار کرد: در سال گذشته این قرارگاه میزبان بیش از ۶۷ هزار نفر از زائران اربعین حسینی(ع) بود که بالغ بر ۱۲ هزار نفر از این تعداد را زائرانی از ۱۰ کشور مختلف جهان تشکیل می‌دادند.

وی به بیان فعالیت‌های صورت گرفته در این ستاد برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی پرداخت و اظهار کرد:‌ فعالیت‌هایی نظیر فراهم کردن اسکان، پذیرایی و اطعام زوار، ایستگاه‌های صلواتی، خیاطی و پیرایشگاه از خدمات صورت گرفته توسط قرارگاه اربعین در سال گذشته بود.

پذیرایی از بیش از ۴۰ هزار زائر غیر ایرانی

مسئول قرارگاه اربعین قم در ادامه به تشریح برنامه‌های امسال این قرارگاه برای ساماندهی زوار اربعین پرداخت و گفت: قرارگاه اربعین قم امسال از روز چهارشنبه سوم آبان (۵ صفر) به مدت ۲۰ روز خدمت‌گزار زائران اربعین حسینی(ع) خواهد بود و امسال نیز حضور بیش از ۱۲۰ هزار زائر پیش‌بینی شده است که از این تعداد بیش از ۴۰ هزار زائر غیر ایرانی هستند.

وی افزود:‌ بنا بر مصوبه ستاد اربعین استان قم در جهت خدمت‌رسانی بهتر به زوار اربعین، مجموعه مردمی اربعین مستقر در مصلای قدس قم ستاد مرکزی خدمت‌رسانی به زوار می‌باشد و در صورت نیاز از مجموعه‌های دیگر مانند مساجد و تکیه‌ها نیز برای خدمت‌رسانی استفاده خواهیم کرد.

توزیع بیش از ۲۵۰ هزار وعده غذایی

حجت‌الاسلام حسین‌زاده با اشاره به این‌که امسال، اسکان و پذیرایی بیش از ۷ هزار نفر زائر تدارک دیده شده است، بیان کرد: بیش از ۲۵۰ هزار وعده غذایی برای زوار اربعین حسینی برنامه‌ریزی شده است و در کنار مسئله اسکان و پذیرایی که با همت خیرین و مردم صورت می‌گیرد، فعالیت‌های فرهنگی مانند نماز جماعت، نمایشگاه‌های فرهنگی، رادیو قرارگاه و همچنین حضور ۱۳۰ مبلغ خواهر و برادر مسلط به ۵ زبان مختلف از دیگر برنامه‌های قرارگاه اربعین قم در اربعین سال جاری خواهد بود.

مسئول قرارگاه اربعین قم با بیان این‌که ۸۰۰ نفر خادم از ۶ استان کشور برای خدمت‌رسانی به زائرین در طول این ۲۰ روز ساماندهی شده است، خاطرنشان کرد: برای سهولت امر زائرین غیر ایرانی ارتباطات خوبی با ۷ مرز ورودی کشور انجام شده است.

وی افزود: برای راهنمایی و دستیابی بهتر زائرین جهت پذیرش نیز در سطح شهر تابلوهایی با زبان‌های اردو، عربی و انگلیسی نصب می‌شود. همچنین سامانه ۱۳۷ شهرداری نیز برای هدایت و راهنمایی زائرین اعلام آمادگی نموده است.