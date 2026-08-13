سه کارمند شهرداری گلوگاه به اتهام مشارکت در اختلاس روانه زندان شدند 

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهار کرد: حسب گزارش های واصله مبنی بر تخلفات مالی صورت‌ گرفته در شهرداری گلوگاه و بررسی های اولیه در این خصوص، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تشکیل و موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادستانی گلوگاه قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: بر اساس تحقیقات مقدماتی انجام‌ شده، سه نفر از کارکنان شهرداری گلوگاه، به مشارکت در اختلاس به مبلغ بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان متهم شدند.

پوریانی تصریح کرد: پس از جمع‌آوری مستندات قانونی، متهمان با دستور قاطع دادستان گلوگاه جلب و پس از تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه فساد مالی و اداری، خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی است و در صورت احراز هرگونه تخلف یا جرم، بدون اغماض و در چارچوب قانون با عوامل آن برخورد خواهد شد.

پوریانی ادامه داد: تحقیقات تکمیلی در خصوص سایر ابعاد پرونده، نحوه وقوع تخلفات، میزان دقیق وجوه و همچنین شناسایی و بررسی نقش احتمالی سایر افراد مرتبط با موضوع در حال انجام است و در صورت احراز اتهام افراد دیگر، اقدامات قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، هرگونه اظهار نظر نهایی درباره مسئولیت کیفری متهمان، منوط به تکمیل تحقیقات، رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی خواهد بود.