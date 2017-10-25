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۳ آبان ۱۳۹۶، ۹:۲۵

از سوی معاونت آموزشی؛

دستورالعمل دوره های غیر حضوری حوزه های علمیه اعلام شد

دستورالعمل دوره های غیر حضوری حوزه های علمیه اعلام شد

دستورالعمل اجرایی، شرایط و نحوه امتحانات غیرحضوری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷ (بهمن ماه ۹۶) حوزه های علمیه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام برای شرکت در دوره های غیرحضوری نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۷ حوزه های علمیه از یکم آبان ماه آغاز و تا ابتدای دی ماه ادامه دارد.

امتحانات مربوط به این دوره ۲۳ تا ۲۷ اسفندماه برگزار می شود که برنامه امتحانی این دوره ها ابلاغ خواهد شد.

حداقل نمره قبولی در تمامی امتحانات غیرحضوری ۱۲ است و امکان استفاده از تک ماده مطابق ماده ۴۱ آیین نامه آموزشی وجود ندارد.

تغییر دوره از حضوری به غیرحضوری و بالعکس در هر سال تحصیلی، فقط برای یک مرتبه امکان پذیر است.

باتوجه به اینکه ثبت نام طلاب در دوره های غیرحضوری بیشتر اوقات همراه با انتقال از مدرسه به مدرسه ای دیگر است بنابراین این ثبت نام از طریق سامانه نجاح و ورود به بخش (انتقالات) صورت می گیرد.

صرف ثبت درخواست غیر حضوری به معنای نهایی شدن ثبت نام در دوره غیرحضوری نبوده و لازم است کل مراحل تا نهایی شدن ثبت نام و انتقال از طریق سامانه مذکور کامل شود.

کد مطلب 4123711

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