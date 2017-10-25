به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دپارتمان تجارت آمریکا بر واردات سوخت بیودیزل از آرژانتین و اندونزی، تعرفه‌های آنتی‌دامپینگ وضع کرد. این اتفاق پس از آن افتاد که مقامات آمریکا دریافتند این محصول که به عنوان سوخت موتوری استفاده می‌شود، در ایالت متحده به قیمتی پایین‌تر از ارزش بازار به فروش می‌رسد.

بر این اساس، دپارتمان تجارت آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: تعرفه‌های آنتی‌دامپینگ از ۵۴.۳۶ درصد تا ۷۰.۰۵ درصد بر روی سوخت بیودیزل با پایه سویا از آرژانتین، و ۵۰.۷۱ درصد بر روی سوخت بیودیزل با پایه روغن پالم از اندونزی، وضع می‌شود.

وزیر تجارت آمریکا، ویلبور راس گفت که دولت آرژانتین، تقاضای مذاکره کرده است و دپارتمان تجاری آمریکا بر روی توافقات احتمالی تعلیق این تعرفه‌ها کار می‌کند.

وزیر خارجه آرژانتین گفت که تعرفه‌های جدید تاثیر زیادی نخواهد داشت؛ چراکه تعرفه‌ قبلی ۶۴.۱۷ درصدی‌ای که آمریکا در ماه آگوست وضع کرده، همین حالا دسترسی به بازار آمریکا را غیرممکن کرده است.

این وزارت‌خانه اعلام کرد که دولت آرژانتین برای به‌دست آوردن توافقی برای تعلیق تعرفه‌های آنتی‌دامپینگ و تعرفه‌های سوبسیدها تلاش خواهد کرد.

یک مقام تجاری ارشد وزارت تجارت اندونزی گفت که این کشور به نوبه خود، با تعرفه‌های آنتی‌دامپینگ مقابله خواهد کرد.

او گفت: ما برای لغو کردن اتهامات دامپینگ که آمریکا به ما وارد کرده است، مبارزه خواهیم کرد.

دولت دونالد ترامپ، تقویت قوانین تجاری را به یک اولویت اصلی تبدیل کرده است. از ۲۰ ژانویه که ترامپ وارد دفتر ریاست‌جمهوری شد تا ۲۳ اکتبر، طبق اعلام دپارتمان تجاری، تا ۷۳ درصد آنتی‌دامپینگ وضع شده که نسبت به سال گذشته تحقیقات مربوط به وضع تعرفه‌های جبران سوبسیدها ۵۲ درصد افزایش یافته است.

تولیدکنندگان بیودیزل آمریکا پیش‌تر به دولت شکایت کرده‌ بودند که واردات خارجی که با قیمتی پایین‌تر به بازار ایالات متحده وارد می‌شود، به تولیدکنندگان داخلی آسیب می‌زنند.

طبق آمار دپارتمان تجاری در سال ۲۰۱۶ واردات بیودیزل از آرژانتین و اندونزی به ترتیب ۱.۲ میلیارد دلار و ۲۶۸ میلیون دلار شد.

طبق داده‌های دولت آمریکا سال گذشته، آرژانتین دو سوم واردات بیودیزل آمریکا را در اختیار داشت و در کل ۳.۵ میلیارد لیتر بیودیزل به این کشور وارد کرد.