سعید خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فیلم سینمایی «لونه زنبور» به کارگردانی برزو نیک نژاد گفت: این فیلم در مرحله پست پروداکشن قرار دارد و با توجه به ساختار آن طراحی ویژوآل افکت ها کمی زمان‌بر است و فکر می کنم این بخش تا ۲۰ روز آینده به پایان می رسد.

وی ادامه داد: مرحله صداگذاری و موسیقی «لونه زنبور» نیز به زودی به پایان می رسد و بلافاصله بعد از آماده شدن این اثر سینمایی، برای دریافت پروانه نمایش و اکران عمومی در سینماهای کشور اقدام می کنیم.

وی درباره وضعیت فیلم «ارادتمند، نازنین، بهاره و تینا» به کارگردانی عبدالرضا کاهانی نیز تاکید کرد: هنوز به مرحله مذاکره رسمی درباره این فیلم نرسیده ام و تا آن زمان نمی توانم قطعی بگویم که این پروژه برای گرفتن مجوز تا چه اندازه نسبت به نسخه اصلی خود با تغییر همراه خواهد بود.

خانی در پایان و در پاسخ به اینکه برخی از فیلم های رفع توقیفی برای اکران دچار تغییرات زیادی شده اند آیا فیلم کاهانی نیز تا این اندازه ممیزی می شود، گفت: معتقدم اعمال تغییرات در یک فیلم سینمایی باید به گونه ای باشد که به فیلم آسیبی وارد شود و ما هم تغییرات «ارادتمند، نازنین، بهاره و تینا» را با همین نگاه اعمال می کنم.

«لوله زنبور» سومین ساخته برزو نیک نژاد است و محسن کیایی، پژمان جمشیدی، بهاره کیان افشار، هومن برق‌نورد، پیام احمدی‌نیا، سیاوش چراغی‌پور و رعنا آزادی‌ ور با حضور فرید سجادی حسینی بازیگران اصلی این فیلم هستند. در خلاصه داستان «لونه زنبور» آمده است: تا حالا از نزدیک دستِ چپِ زنِ یه پادشاهُ دیدی؟

همچنین در فیلم سینمایی «ارادتمند، نازنین، بهاره و تینا» بازیگرانی چون مهناز افشار، طناز طباطبایی، آیدا ماهیانی، مهران غفوریان و سحر دولتشاهی حضور دارند.