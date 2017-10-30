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۸ آبان ۱۳۹۶، ۸:۳۳

سعید خانی به مهر گفت:

اعمال ممیزی‌ها نباید به فیلم آسیب بزند/ «لونه زنبور» در راه اکران

اعمال ممیزی‌ها نباید به فیلم آسیب بزند/ «لونه زنبور» در راه اکران

تهیه‌کننده «ارادتمند، نازنین، بهاره و تینا» تاکید کرد ممیزی‌هایی که به یک فیلم وارد می‌شود نباید به کلیت اثر آسیب بزند.

سعید خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فیلم سینمایی «لونه زنبور» به کارگردانی برزو نیک نژاد گفت: این فیلم در مرحله پست پروداکشن قرار دارد و با توجه به ساختار آن طراحی ویژوآل افکت ها کمی زمان‌بر است و فکر می کنم این بخش تا ۲۰ روز آینده به پایان می رسد.

وی ادامه داد: مرحله صداگذاری و موسیقی «لونه زنبور» نیز به زودی به پایان می رسد و بلافاصله بعد از آماده شدن این اثر سینمایی، برای دریافت پروانه نمایش و اکران عمومی در سینماهای کشور اقدام می کنیم.

وی درباره وضعیت فیلم «ارادتمند، نازنین، بهاره و تینا» به کارگردانی عبدالرضا کاهانی نیز تاکید کرد: هنوز به مرحله مذاکره رسمی درباره این فیلم نرسیده ام و تا آن زمان نمی توانم قطعی بگویم که این پروژه برای گرفتن مجوز تا چه اندازه نسبت به نسخه اصلی خود با تغییر همراه خواهد بود.

خانی در پایان و در پاسخ به اینکه برخی از فیلم های رفع توقیفی برای اکران دچار تغییرات زیادی شده اند آیا فیلم کاهانی نیز تا این اندازه ممیزی می شود، گفت: معتقدم اعمال تغییرات در یک فیلم سینمایی باید به گونه ای باشد که به فیلم آسیبی وارد شود و ما هم تغییرات «ارادتمند، نازنین، بهاره و تینا» را با همین نگاه اعمال می کنم.

«لوله زنبور» سومین ساخته برزو نیک نژاد است و محسن کیایی، پژمان جمشیدی، بهاره کیان افشار، هومن برق‌نورد، پیام احمدی‌نیا، سیاوش چراغی‌پور و رعنا آزادی‌ ور با حضور فرید سجادی حسینی بازیگران اصلی این فیلم هستند. در خلاصه داستان «لونه زنبور» آمده است: تا حالا از نزدیک دستِ چپِ زنِ یه پادشاهُ دیدی؟

همچنین در فیلم سینمایی «ارادتمند، نازنین، بهاره و تینا» بازیگرانی چون مهناز افشار، طناز طباطبایی، آیدا ماهیانی، مهران غفوریان و سحر دولتشاهی حضور دارند.

کد مطلب 4124132

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