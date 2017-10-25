نقش ایران در صنعت حلال دنیا رضایت بخش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا صابری با اشاره به برگزاری اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال از ۲۲ تا ۲۴ آذر ۹۶ در سه محور شریعت و فرآورده های حلال، پژوهش فناوری فرآورده های حلال و اقتصاد فرآورده های حلال، افزود: آنچه از فاز اولیه مطالعات بر می آید اینکه متاسفانه در این حوزه کارهای ارزنده ای قابل ارجاعی که بتوان بعنوان شاهد مثال به آنها اشاره کرد سراغ نداریم لذا باید آستین ها را بالا زد و به صورت فعال وارد صحنه شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: مسئولان اجرایی اقدامات خود را بر ای ارتقاء جنبه علمی همایش از طریق جستجوهای بین المللی و ارتباط با افرادی که در خصوص محورهای همایش مقالات قابل ارائه دارند، به صورت جدی آغاز نموده و از آنها برای حضور در همایش دعوت کرده اند و تمام اهتمام خود را برآن نهاده اند که این اولین همایش بین المللی حلال، منشا اثر فراوان در ارتقاء جایگاه ایران اسلامی در حوزه اقتصاد، صنعت و فراورده های حلال باشد.

صابری ابراز امیدواری کرد: متخصصان و تصمیم گیرندگان حوزه های مرتبط با غذا با حضور گسترده خود علاوه بر بهره مندی از فضای علمی حاکم بر مراسم، خود نیز حتی اگر در حد گردآوری و تصنیف هم که شده، مطالب علمی مناسبی برای همایش ارسال کنند.

دبیر اجرایی همایش بین المللی فراورده های حلال تصریح کرد: بی شک افرادی که سال ها در حوزه حرفه ای و فنی نظارت بر فرآورده های سلامت و صنعت این بخش به فعالیت اشتغال داشته اند ذهن آماده تری از کسانی دارند که از حوزه دانشگاهی و به صورت فی البداهه وارد چنین موضوعاتی شده اند.

وی عنوان کرد: مسلما اگر قرار باشد فعالیتی با موضوع جایگزین ها در صنعت غذا صورت بگیرد و مثلا بجای ژلاتین حیوانی با منشا مشکل دار، ماده ای غذایی مثل سنتزی گیاهی با کیفیتی بالاتر را انتخاب کنند آنهایی موفق تر هستند که با فرمول ها آشنا هستند و طبیعی است که پژوهشکده های علوم و صنایع غذایی، آزمایشگاه و دانشگاه علوم پزشکی و معاونت های غذا و دارو آمادگی همراهی بیشتری با آنها دارند و اگر ایده مناسبی وجود داشته باشد برای نیل به هدف حتما آنها را کمک خواهند کرد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه برای انجام یک کار اسلامی و ملی با وسعت بین المللی باید ضمن ایجاد شرایطی که موجبات فعالیت گروه های هدف در حوزه های مورد بحث همایش را فراهم می آورد خود این افراد را سر حلقه های اطلاع رسانی قرار داد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر نقش کشور ما در موضوع صنعت حلال دنیا راضی کننده نیست و زمانی می توانیم این سهم را بیشتر کنیم که متکی به کارهای علمی قوی باشیم لذا درحوزه شریعت و پژوهش باید کار علمی فراوان انجام داد.