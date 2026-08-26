عدالت نیازمند قضاوت منصفانه و حضور در میان مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کاظم موحدی آزاد قبل از ظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان زنجان، با اشاره به اهمیت جایگاه قضاوت در آموزه‌های دینی اظهار کرد: قضاوت از مسئولیت‌های بسیار سنگین و حساس است و در منابع دینی نیز نسبت به خطرات این جایگاه و ضرورت احتیاط قضات در صدور احکام تأکید فراوانی شده است.

وی افزود: در قضاوت، علاوه بر توجه به اصل مسئولیت و جبران خسارت، باید بهترین راه برای ترمیم آسیب واردشده به فرد زیان‌دیده مورد توجه قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که نتیجه تصمیم قضایی صرفاً مجازات نباشد، بلکه به اصلاح و جبران نیز منجر شود.

موحدی با بیان اینکه قاضی در مواردی که قانون اختیار و امکان انتخاب دارد باید مناسب‌ترین شیوه را برگزیند، گفت: در مجازات‌های منصوص، قاضی نمی‌تواند برخلاف حکم صریح قانون عمل کند، اما در مواردی که قانون برای قاضی اختیار و ظرفیت تصمیم‌گیری در نظر گرفته است، باید با توجه به شرایط پرونده، شخصیت افراد و آثار اجتماعی تصمیم خود، عادلانه‌ترین و منصفانه‌ترین راه را انتخاب کند.

وی افزود: قضاوت منصفانه به این معناست که قاضی در کنار اجرای قانون، شرایط واقعی پرونده و حقوق همه طرفین را مورد توجه قرار دهد و تصمیمی اتخاذ کند که علاوه بر تأمین عدالت، تا حد امکان زمینه اصلاح و بازگشت فرد به جامعه را فراهم کند.

دادستان کل کشور با اشاره به حساسیت تصمیمات قضایی تصریح کرد: قاضی باید همواره این دغدغه را داشته باشد که مبادا در فرآیند رسیدگی، حقی از کسی تضییع شود یا تصمیمی برخلاف عدالت اتخاذ شود؛ از این رو، تقوا، احتیاط، علم و شجاعت از مهم‌ترین ویژگی‌های یک قاضی است.

کاهش جمعیت کیفری باید با جدیت دنبال شود

موحدی یکی از موضوعات مهم مورد تأکید در دستگاه قضایی را کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد و گفت: در بسیاری از پرونده‌ها باید بررسی شود که آیا ضرورتی برای سلب آزادی فرد وجود دارد یا می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، از ورود یا بازگشت افراد به زندان جلوگیری کرد.

وی با تأکید بر اینکه زندان باید در موارد ضروری مورد استفاده قرار گیرد، افزود: در تصمیم‌گیری درباره قرارهای تأمین و سایر تصمیمات قضایی، باید شرایط متهم، میزان خطر، وضعیت اجتماعی و سایر مؤلفه‌های مؤثر مورد بررسی قرار گیرد و در مواردی که امکان قانونی وجود دارد، از راهکارهای جایگزین حبس استفاده شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: در دستگاه قضایی، موضوع کاهش جمعیت کیفری با جدیت دنبال می‌شود و رئیس کمیسیون مربوط نیز این موضوع را به‌صورت ویژه پیگیری می‌کند.

موحدی همچنین بر ضرورت استفاده گسترده‌تر از فناوری‌های نوین در فرآیند دادرسی تأکید کرد و گفت: یکی از الزامات تحول در دستگاه قضایی، استفاده از فناوری برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و کاهش مراجعات غیرضروری است.

وی افزود: باید سامانه‌ها و ابزارهایی در اختیار قضات، دادیاران و بازپرس‌ها قرار گیرد تا امکان بررسی سریع و دقیق صحت اسناد و مدارکی که از سوی افراد ارائه می‌شود، فراهم شود.

دادستان کل کشور با اشاره به ارائه مدارکی مانند گواهی‌های شغلی، مجوزهای کسب‌وکار و سایر اسناد در پرونده‌ها اظهار کرد: اگر صحت و اعتبار این مدارک از طریق سامانه‌های مرتبط به‌سرعت قابل بررسی باشد، هم روند رسیدگی قضایی تسریع می‌شود و هم احتمال ارائه اسناد غیرواقعی کاهش پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: گسترش فناوری باید در نهایت به تضمین دسترسی آسان، سریع و حتی‌الامکان رایگان مردم به خدمات قضایی منجر شود.

موحدی با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه تقوا و خداترسی در میان قضات گفت: مسئولیت قضایی اقتضا می‌کند قاضی در برابر فشارها، ملاحظات شخصی و اجتماعی و روابط افراد تسلیم نشود و صرفاً قانون، شرع و عدالت را معیار تصمیم خود قرار دهد.

وی افزود: قضات عادل باید شجاع، پرکار، عالم، خداترس و بدون ملاحظه باشند و دستگاه قضایی نیز باید چنین نیروهایی را شناسایی، تربیت و به مردم معرفی کند.

دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت توجه به اخلاق حرفه‌ای در دستگاه قضایی گفت: مسئولیت قضایی تنها با دانش حقوقی محقق نمی‌شود و قاضی باید از نظر اخلاقی و معنوی نیز خود را تقویت کند؛ زیرا یک تصمیم قضایی می‌تواند سرنوشت یک انسان و یک خانواده را تغییر دهد.

ضرورت بازآرایی عملکرد دستگاه قضایی متناسب با شرایط روز

موحدی با تأکید بر ضرورت بازآرایی عملکرد دستگاه‌های مسئول متناسب با تحولات جامعه اظهار کرد: شرایط امروز جامعه با سال‌های گذشته متفاوت است؛ دانشگاه‌ها توسعه یافته‌اند، سبک زندگی مردم تغییر کرده، ارتباطات داخلی و بین‌المللی گسترش یافته و فناوری نیز بخش مهمی از زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: دستگاه قضایی نیز باید متناسب با این تحولات، ساختارها، روش‌ها و شیوه‌های خدمت‌رسانی خود را بازآرایی کند و از ایده‌های نو، ابتکار و روش‌های جدید برای ارتقای کیفیت خدمات استفاده کند.

دادستان کل کشور همچنین بر اهمیت توجه به مسائل فرهنگی در دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: مسائل فرهنگی نباید در ساختار دستگاه قضایی مورد غفلت قرار گیرد و آموزش‌های اخلاقی و فرهنگی برای کارکنان قضایی و اداری باید با جدیت دنبال شود.

وی پیشنهاد کرد: برگزاری منظم جلسات اخلاق برای کارکنان قضایی و اداری و استفاده از ظرفیت علمای استان و شهرستان‌ها می‌تواند در تقویت بنیه اخلاقی و معنوی مجموعه قضایی مؤثر باشد.

موحدی یکی دیگر از موضوعات مهم در مدیریت دستگاه قضایی را جانشین‌پروری و تربیت مدیران شایسته عنوان کرد و گفت: یکی از ضرورت‌های مدیریتی این است که نیروهای توانمند شناسایی و برای پذیرش مسئولیت‌های آینده آماده شوند.

وی افزود: مدیران نباید از معرفی و پرورش نیروهای شایسته هراس داشته باشند؛ بلکه باید با اعتماد به ظرفیت‌های انسانی نظام، زمینه رشد نیروهای جوان، توانمند و متعهد را فراهم کنند.

دادستان کل کشور ادامه داد: تجربه نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که در عرصه‌های مختلف، نیروهای توانمند و تربیت‌شده‌ای وجود دارند که در زمان نیاز می‌توانند مسئولیت‌های مهم را برعهده بگیرند و این ظرفیت باید در دستگاه قضایی نیز تقویت شود.

مبارزه با تخلف در کنار حمایت از حقوق مردم

موحدی با تأکید بر اینکه برخورد با افراد متخلف از وظایف قطعی دستگاه قضایی است، گفت: اجرای عدالت همزمان دو وجه دارد؛ از یک سو باید از حقوق مردم صیانت کرد و اجازه نداد حقی تضییع شود و از سوی دیگر، با متخلفان و کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، در چارچوب قانون برخورد کرد.

وی افزود: عدالت زمانی در جامعه نهادینه می‌شود که مردم احساس کنند دستگاه قضایی بدون تبعیض، بدون ملاحظه و با رعایت حقوق همه افراد به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.

دادستان کل کشور همچنین بر اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم تأکید کرد و گفت: حضور مسئولان قضایی در میان مردم و شنیدن مسائل و مشکلات آنان، از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

موحدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیین تکریم حجت‌الاسلام اسماعیل فرجی‌برحق، رئیس‌کل پیشین دادگستری استان زنجان، از خدمات وی در سال‌های حضور در دستگاه قضایی تقدیر کرد.

وی اظهار کرد: فرجی‌برحق طی سالیان طولانی با روحیه‌ای مردمی، جهادی و اخلاق‌مدار در مسئولیت‌های مختلف قضایی خدمت کرده و در چهار استان، مسئولیت‌های مهم قضایی را با شایستگی برعهده داشته است.

دادستان کل کشور با اشاره به سوابق وی در سازمان قضایی نیروهای مسلح آذربایجان شرقی افزود: اهمیت مسئولیت در این استان و حساسیت مأموریت‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح، به‌ویژه در شرایط جنگ ۱۲ روزه، بر کسی پوشیده نیست و حضور موفق وی در این مسئولیت نشان‌دهنده توانمندی، قاطعیت و تجربه اوست.

موحدی همچنین از تلاش‌های افراسیاب، رئیس جدید دادگستری استان زنجان، تقدیر کرد و گفت: وی مدیری موفق، شجاع، عالم، جهادی و پرکار است و امیدواریم با حضور او در استان، روند خدمت‌رسانی قضایی با قوت ادامه پیدا کند.

وی با آرزوی توفیق برای مدیران و کارکنان دستگاه قضایی استان زنجان گفت: امیدواریم همه مسئولان قضایی در مسیر خدمت به مردم، اجرای عدالت و صیانت از حقوق عامه موفق باشند و با توکل به خداوند متعال، مسئولیت سنگین خود را به بهترین شکل انجام دهند.

ارتباط با مردم، محور مهم خدمت قضایی است

دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دستگاه قضایی با مردم گفت: یکی از انتظارات جدی از مجموعه قضایی، حضور در میان مردم، شنیدن مشکلات آنان و تلاش برای حل مسائل در چارچوب قانون است.

موحدی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی باید ضمن حفظ اقتدار و قاطعیت در برخورد با جرایم و تخلفات، در مواجهه با مردم نیز اخلاق، انصاف، کرامت انسانی و رأفت اسلامی را مورد توجه قرار دهد؛ چرا که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی زمانی تقویت می‌شود که مردم عدالت را در رفتار و عملکرد مسئولان این دستگاه مشاهده کنند.

در این مراسم محبوب افراسیاب به عنوان رئیس جدید دادگستری استان زنجان معرفی و از خدمات حجت اسلام علی فرجی‌برحق رییس قبلی این دستگاه قدردانی شد.