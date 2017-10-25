عملیات ارتش عراق برای بازپس گیری آخرین منطقه تحت اشغال داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رویترز»، نیروهای مسلح عراقی تصمیم دارند آخرین بخش از خاک این کشور در مرز با سوریه را که شاهد حضور تروریست های داعش است پاکسازی کنند. فرماندهی مشترک عملیات ارتش عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای ویژه عراقی به زودی عملیات خود برای آزادی مناطق مرزی در غرب این کشور را آغاز خواهند کرد.

در همین راستا نیروی هوایی عراق با پرتاب هزاران برگه های هشدار بر فراز شهرهای «القائم» و «راوه» در غرب الانبار به مردم این مناطق وعده دادند که عملیات نیروهای نظامی ارتش عراق برای آزادسازی این مناطق به زودی آغاز شده و در عین حال به تروریست های داعش هشدار داده اند که بهتر است در برابر نیروهای عراقی تسلیم شوند.

شهر راوه در 320 کیلومتری غرب بغداد واقع شده است و 100 کیلومتر با مرزهای عراق و سوریه فاصله دارد، شهر القائم هم در مرز سوریه و عراق قرار داد و محل ورود رود فرات از سوریه به خاک عراق به شمار می رود.

این در حالی است که در آن سوی مرز، نیروهای ارتش سوریه هم در حال آماده سازی برای حرکت به سوی شهر «البوکمال» در مرز با عراق هستند. عملیات هماهنگ ارتش سوریه و عراق در شرایطی قرار است شروع شود که برخی گزارش ها حکایت از تلاش آمریکا برای گسترش توافق های خود با داعش و برخی سران عشایر این منطقه دارد تا تروریست های داعش مناطق جدیدی از دشت فرات را به اشغال خود در آورده و به این ترتیب مسیر عبور ارتش سوریه از شهر المیادین به البوکمال را مسدود کنند.