به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، نوازش مادرانه و لالایی های کردی و جایگاه کودک در فرهنگ مردم کردستان در برنامه «فرهنگ مردم» رادیو ایران بررسی می شود.

«گرگانه شو» نوعی قصه گویی و لالایی منظوم کردی و بختیاری، مقام های آوازی در مازندران و بیان ریشه ضرب المثل معروف فلانی از کوره در رفت و تنوع غذایی استان قم ازمراحل پخت آبگوشت قونبید گرفته تا توضیح در باره سوهان قم و خوانش دوبیتی های عامه مردم طبس از دیگر بخش های این برنامه است.

«فرهنگ مردم» به تهیه کنندگی زهرا فقیه میرزایی، مجری و گوینده شمسی فضل اللهی و محمد محسن رفیعی، نویسندگی زینت صالح پور جمعه پنجم آبان ساعت ۲۱:۳۰ پخش می شود.