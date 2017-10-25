۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۴۶

لالایی‌های کردی را از رادیو بشنوید

برنامه «فرهنگ مردم» رادیو ایران به جایگاه کودک در فرهنگ مردم ایران می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، نوازش مادرانه و لالایی های کردی و جایگاه کودک در فرهنگ مردم کردستان در برنامه «فرهنگ مردم» رادیو ایران بررسی می شود.

«گرگانه شو» نوعی قصه گویی و لالایی منظوم کردی و بختیاری، مقام های آوازی در مازندران و بیان ریشه ضرب المثل معروف فلانی از کوره در رفت و تنوع غذایی استان قم ازمراحل پخت  آبگوشت قونبید گرفته تا توضیح در باره سوهان قم و خوانش دوبیتی های عامه مردم طبس از دیگر بخش های این برنامه است.

«فرهنگ مردم» به تهیه کنندگی زهرا فقیه میرزایی، مجری و گوینده شمسی فضل اللهی و محمد محسن رفیعی، نویسندگی زینت صالح پور جمعه پنجم آبان ساعت ۲۱:۳۰ پخش می شود.

