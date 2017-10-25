به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری انتخابات شورای دانش‌آموزی در بوشهر اظهار داشت: انتظار می‌رود که در این انتخابات دانش آموزان وظیفه شناس خوبی انتخاب شوند.

وی با اشاره به بیش از هزار و ۵۰۰ انتخابات در مدارس استان بوشهر، بیان کرد: در این انتخابات در استان بوشهر ۱۴۸ هزار دانش آموز شرکت می‌کنند و ٢٧ هزار و ۵۰۰ نفر کاندید شدند که ۱۱ هزارو ۵۰۰ نفر منتخب خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر بابیان اینکه باید شورای دانش‌آموزی در کنار مدیر مدرسه همکاری کنند، افزود: دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت باید طراحی شود؛ در برنامه کوتاه مدت به عنوان مشاوران و همراهان مدیر و به عنوان تصمیم گیرنده در امور اجرایی مدرسه و بهتر اجرا شدن فعالیت‌های مدارس فعالیت کنند.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه های بلند مدت با توجه بار سنگین آینده بر جامعه بر دوش دانش آموزان خواهد بود و در آینده به عنوان نماینده مردم در مجلس و .... فعالیت کنند.

کرمی با بیان اینکه سند تحول بنیادین را دانش‌آموزان برای آینده آماده کنند، ادامه داد: این مهم زمینه خودباوری و مسئولیت پذیری را بالا خواهد برد.

وی اضافه کرد: در تعدادی از مدارس استان انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می شود و شاهد انتخابات‌های مناسب در مدارس هستیم.

انتخابات شوراهای دانش آموزی در بردخون

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون در آیین برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در هنرستان شهیده قایدی بردخون اظهار داشت: شوراهای دانش آموزی بستر مناسبی برای پرورش مدیران آینده و دخالت عملی در سرنوشت خود است تا دانش آموزان برای ساختن فردای کشور آماده شوند.

حیدر مغدانی برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی را تمرین دموکراسی دانست و افزود: در کشوراسلامی ایران دانش آموزان با حضور در چنین جشن مشارکتی، خود را برای انتخاب های مهم و سرنوشت ساز مهیا می کنند که در دنیا کم نظیر است.

وی اضافه کرد: شوراهای دانش آموزی در فعالیت های درون و برون مدرسه ای نقش ویژه ای دارند و به عنوان بازویی توانمند یاریگر مدیر و دست اندرکاران آموزشی و پرورشی در مدارس هستند که در چند سال اخیر شاهد حرکت ها و عملکرد بسیار اثرگذاری بوده اند.

کارشناس فرهنگی هنری اداره نیز گفت: انتخابات شورای دانش آموزی در ۲۱مدرسه منطقه برگزار شده که دانش آموزان۱۰۷نفر عضواصلی و ۴۲نفر عضوعلی البدل برای عضویت در شوراها انتخاب کرده اند.

قاسم واعظ افزود:۱۲۳ نفر از فرهنگیان و دانش آموزان به عنوان اعضای نظارت بر انتخابات شوراهای دانش آموزی انتخاب شده اند که بر کار برگزاری انتخابات در مدارس نظارت داشتند.

در این آیین که ناظر استانی، مسئولان بخش، فرهنگیان و تعدادی از اولیا نیز حضور داشتند بیستمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی با قرائت پیام وزیر آموزش و پرورش و با نظم خاصی آغاز شد.

انتخابات شوراهای دانش‌آموزی در ۵۴ مدرسه دیر

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان دیر در آیین نمادین آغاز رای گیری انتخابات شورای دانش آموزی در مدرسه شهید آیت الله سعیدی شهر دیر گفت: انتخابات شوراهای دانش آموزی در شهرستان دیر، در ۵۴ مدرسه مستقل،با حضور هفت هزار دانش آموز و برای انتخاب ۳۳۰ دانش آموز به عنوان منتخبان شوراهای دانش آموزی برگزار می‌شود.

احمد عبدالله زاده هدف از برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی افزایش مسئولیت پذیری و بالا بردن اعتماد به نفس دانش آموزان برشمرد و اظهار داشت: برگزاری انتخابات شوراهای دانش‌آموزی در مدارس در حقیقت تمرین دموکراسی از ابتدای دوران تحصیل و جوانی است.

عبدالله زاده افزود: بهره‌مندی از توانمندی و تقویت مسئولیت‌پذیری در نسل آینده کشور از اهداف انتخابات شوراهای دانش‌آموزی است.

وی با بیان اینکه شورای دانش آموزی در مدرسه نقش همراهی با مدیر مدرسه را ایفا می کند، گفت: انتخابات شوراهای دانش‌آموزی به منظور رشد مهارت‌های فردی، اجتماعی و توسعه مشارکت دانش آموزان در امور آموزش و پرورش و تعامل بین مسئولان مدرسه و دانش آموزان، تکریم شخصیت دانش آموزان انجام می‌شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان دیر اظهار داشت: با اجرای این برنامه دانش آموزان برای انتخابات آینده کشور آماده می شوند و می توانند به بهترین شکل در انتخابات شرکت کنند و افراد توانمند را انتخاب کنند.

معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان دیر در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر،گفت: شوراها برای دانش آموزان یک تمرین اجتماعی در جهت حضور موثر در مشارکت‌های اجتماعی، آینده آنان و تمرینی برای حضور آنها در عرصه انتخابات واقعی و مهم کشور،خواهد بود.

اسماعیل مختار زاده اظهار داشت: شرکت در شورای دبیران، انجمن اولیا مربیان، تصمیمات مدیر مدرسه، فعالیت‌های مهم اجرایی و اجتماعی مدرسه و غیره از وظایف تک تک اعضای انتخابی این شوراهاست.

معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان دیر،با بیان اینکه انتخابات شورای دانش آموزی در دو نوبت صبح و بعد ازظهر در آموزشگاههای این شهرستان برگزار می‌شود،گفت: همه باید نسبت به کیفیت بخشیدن به تعلیم و تربیت اهتمام ورزیم و از خانواده‌ها انتظار داریم حضور موثرتری در مدارس داشته باشند.

انتخابات شورای دانش‌آموزی در آب‌پخش

علی مردانلو بخشدار آبپخش در آموزشگاه غیر دولتی دانشمندان جوان آبپخش، شوراهای دانش آموزی را نماد مرمسالاری در جهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: ایران اسلامی، کشوری مردم‌سالار است و مردم با حضور در انتخابات تصمیم گیران نظام اسلامی را انتخاب می کنند.

وی افزود:در واقع در ایران اسلامی مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند و از مقامات عالی نظام تا نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب می کنند.

بخشدار آبپخش شورای دانش آموزی را تمرین مشارکت جویی و مسئولیت پذیری دانش آموزان عنوان کرد و ابراز داشت: در واقع دانش آموزان با حضور در شرکت در انتخابات شورای دانش آموزی، مشارکت در سرنوشت و مسئولیت پذیری در آینده خود را تمرین می‌کنند.

مردانلو بیان داشت:شوراهای دانش آموزی برکات فراوانی برای دانش آموزان دارد مثل توسعه و تقویت فعالیت‌های گروهی، فراهم کردن زمینه تبادل تجربیات، تقابل فکر و اندیشه و همدلی بین دانش آموزان است.

بخشدار آبپخش تصریح کرد: تمرین دموکراسی از مهمترین اهداف انتخابات شوراهای دانش آموزی است.

وی بیان داشت:هر جامعه ای بخواهد مسیر تکامل و پیشرفت را طی کند باید همه استعدادهای درون خود را در تصمیم گیری ها سهیم کند و مشارکت دهد.

مردانلو تمرین تحمل عقیده و نظر مخالف را از برکات ارزشمند شوراهای دانش آموزی برشمرد و ابراز داشت: دانش آموزان باید از دوران مدرسه تحمل عقاید مخالف را تمرین کنند و به نظرات همدیگر احترام بگذارند و این از برکات شوراهای دانش آموزی است.

بخشدار آبپخش به شکاف بین نسلها در جامعه امروزی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به فضای جدید جامعه و تغییرات سریع آن باید مطابق با مقتضیات زمان به مطالبات نسل جوان و نوجوان واقف بود.

وی افزود:شکاف بین نسل ها با شوراهای دانش آموزی ترمیم می شود و آنها می توانند از طریق شورا مطالبات و خواسته های خود را با مدیران مطرح و به نتیجه برسند.

انتخابات شورای دانش‌آموزی در آبدان

اولین انتخابات الکترونیکی شورای دانش آموزی در هنرستان ابوریحان بیرونی شهر آبدان برگزار شد.

زهیر حاجیان مدیر هنرستان ابوریحان بیرونی شهر آبدان گفت: برگزاری انتخابات الکترونیکی باعث کاهش خطاهای شمارش، افزایش سرعت کار و ایجاد شفافیت می‌شود.

وی بیان داشت: انتخابات الکترونیک هزینه‌های جانبی مانند چاپ تعرفه و عوامل انسانی که تا چند روز پس از انتخابات در شعبه درگیر شمارش آرا هستند را کاهش می‌دهد، اما مهم‌ترین دستاورد و ویژگی انتخابات الکترونیک سرعت، صحت و دقت است و از مزایای آن شمارش لحظه‌ای است که می‌توان در لحظه از آخرین نتایج آگاه شد.