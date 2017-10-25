«مقاومت: مبارزه برای دره آگوان» در پرس تی وی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پرس تی وی، مستند «مقاومت: مبارزه برای دره آگوان» در سال ۲۰۱۴ به زبان اسپانیایی تولید شده و به وقایع سال ۲۰۰۹ در هندوراس اشاره می کند. در این سال رییس جمهوری منتخب هندوراس طی یک کودتا از قدرت برکنار می شود. در واکنش به این اقدام، جنبشی در سراسر کشور به راه می افتد که به جنبش «مقاومت» معروف می شود.

تمرکز این مستند بیشتر بر شاخه فعال تر این جنبش متشکل از کشاورزان آگوان است که در آن بیش از ۲۰۰۰ خانواده رعیت، زمین های میگوئل فاکوس بزرگترین زمین دار کشور هندوراس و یکی از افراد اصلی پشت پرده کودتا را در اختیار می گیرند.

در مستند «مقاومت: مبارزه برای دره آگوان» دوربین برای مدت چهار سال با سه کشاورز آگوان همراه می شود که زندگی خود را در این زمین ها بنا می کنند در حالی که ممکن است هر لحظه با واکنش بد رژیم مواجه شوند.

این مستند شنبه ۶ آبان ماه ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران به مدت ۵۲ دقیقه از شبکه پرس تی وی پخش خواهد شد. تکرار این برنامه روز یکشنبه ساعت ۰۵ ، ۱۱ و ۱۷ به نمایش گذاشته خواهد شد.