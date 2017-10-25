دلیل اصلی کنار گذاشتن «کاسیاس» از ترکیب پورتو مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان کنار گذاشته شدن ایکر کاسیاس از ترکیب تیم فوتبال پورتو وارد مرحله‎ای جدید شده و این بار اخباری متفاوت درباره آن مطرح شده است.

یکی از اخبار مربوط به این موضوع این بود که باشگاه برای برقرار کردن تعادل مالی و فیرپلی مالی یوفا تصمیم دارد دروازه‎بان اسطوره‎ای اسپانیایی را بفروشد. قرار است پورتو در ماه ژانویه و بازار نقل و انتقالات زمستانی برای فروش کاسیاس اقدام کند. او بازیکنی است که در ترکیب تیم بیشترین دستمزد را می‏گیرد، یعنی ۵ میلیون یورو در سال.

موضوع دیگری که درباره او مطرح شده بود این بود که سرمربی تیم به خاطر عملکرد ضعیف این دروازه‎بان در تمرینات و بازی‌ها و همچنین صحبت‌های مداوم با تلفن همراهش از او راضی نیست و این کنار گذاشته شدن جریمه کارش است.

ال پائیس گزارش داده اصلی‎ترین دلیل باشگاه برای بازی ندادن به او این است که خودش را هم برای جدایی از باشگاه آماده کند و کاری کند که تصمیم بگیرد به خاطر بازی نکردن از تیم جدا شود تا شرایط مالی باشگاه هم به تعادل برسد.