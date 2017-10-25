  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۰۴

دلیل اصلی کنار گذاشتن «کاسیاس» از ترکیب پورتو مشخص شد

دلیل اصلی کنار گذاشتن «کاسیاس» از ترکیب پورتو مشخص شد

پورتو سعی دارد با بازی ندادن به کاسیاس او را برای جدایی از تیم آمده کند تا با فروشش تعادل مالی در باشگاه برقرار شده و مشکل فیرپلی مالی برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان کنار گذاشته شدن ایکر کاسیاس از ترکیب تیم فوتبال پورتو وارد مرحله‎ای جدید شده و این بار اخباری متفاوت درباره آن مطرح شده است.

یکی از اخبار مربوط به این موضوع این بود که باشگاه برای برقرار کردن تعادل مالی و فیرپلی مالی یوفا تصمیم دارد دروازه‎بان اسطوره‎ای اسپانیایی را بفروشد. قرار است پورتو در ماه ژانویه و  بازار نقل و انتقالات زمستانی برای فروش کاسیاس اقدام کند. او بازیکنی است که در ترکیب تیم بیشترین دستمزد را می‏گیرد، یعنی ۵ میلیون یورو در سال.

موضوع دیگری که درباره او مطرح شده بود این بود که سرمربی تیم به خاطر عملکرد ضعیف این دروازه‎بان در تمرینات و بازی‌ها و همچنین صحبت‌های مداوم با تلفن همراهش از او راضی نیست و این کنار گذاشته شدن جریمه کارش است.

ال پائیس گزارش داده اصلی‎ترین دلیل باشگاه برای بازی ندادن به او این است که خودش را هم برای جدایی از باشگاه آماده کند و کاری کند که تصمیم بگیرد به خاطر بازی نکردن از تیم جدا شود تا شرایط مالی باشگاه هم به تعادل برسد.

کد مطلب 4124382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها