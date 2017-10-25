دلیل اصلی کنار گذاشتن «کاسیاس» از ترکیب پورتو مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان کنار گذاشته شدن ایکر کاسیاس از ترکیب تیم فوتبال پورتو وارد مرحلهای جدید شده و این بار اخباری متفاوت درباره آن مطرح شده است.
یکی از اخبار مربوط به این موضوع این بود که باشگاه برای برقرار کردن تعادل مالی و فیرپلی مالی یوفا تصمیم دارد دروازهبان اسطورهای اسپانیایی را بفروشد. قرار است پورتو در ماه ژانویه و بازار نقل و انتقالات زمستانی برای فروش کاسیاس اقدام کند. او بازیکنی است که در ترکیب تیم بیشترین دستمزد را میگیرد، یعنی ۵ میلیون یورو در سال.
موضوع دیگری که درباره او مطرح شده بود این بود که سرمربی تیم به خاطر عملکرد ضعیف این دروازهبان در تمرینات و بازیها و همچنین صحبتهای مداوم با تلفن همراهش از او راضی نیست و این کنار گذاشته شدن جریمه کارش است.
ال پائیس گزارش داده اصلیترین دلیل باشگاه برای بازی ندادن به او این است که خودش را هم برای جدایی از باشگاه آماده کند و کاری کند که تصمیم بگیرد به خاطر بازی نکردن از تیم جدا شود تا شرایط مالی باشگاه هم به تعادل برسد.
