به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «آتن مسکو» که به کارگردانی امیرحسین روح نیا در تماشاخانه باران روی صحنه است پنجشنبه ۴ آبان در برنامه «جادوی صحنه» رادیو فرهنگ توسط وحید عمرانی منتقد تئاتر نقد و بررسی می شود.

برنامه «جادوی صحنه» که به نقد و بررسی فیلم های در حال اکران و نمایش های تئاتر روی صحنه اختصاص دارد هر پنجشنبه ساعت ۱۶ تا ۱۷ از رادیو فرهنگ پخش می شود.

علی جعفری کارشناس مجری این برنامه میزبان وحید عمرانی منتقد تئاتر خواهد بود تا با وی درباره نمایش «آتن مسکو» به کارگردانی امیرحسین روح نیا گفتگو کند.

این اثر به مساله مهاجرت پرداخته است و ماجرای زندگی سه خواهر روس را به تصویر می کشد که به آتن مهاجرت کرده اند. پرستو کرمی، الهه پورجمشید و آیلار نوشهری بازیگران «آتن مسکو» هستند که تا دوم آبانماه ساعت ۱۹ در تماشاخانه باران روی صحنه رفته است.

در این برنامه در بخش «بازتاب» محمدعلی مومنی آخرین تحولات و خبرهای تئاتر و سینما را برای شنوندگان بازگو می کند. در بخش «چشم انداز» هاله مشتاقی نیا نمایشنامه نویس نیز مباحث نمایشنامه نویسی را مطرح می کند.

تهیه کننده این برنامه پرویز جمالی و مجری آن نرگس اصفهانی است.