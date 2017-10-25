نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت بین المللی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت که تاکنون هشت دوره آن برگزار شده است، در نهمین دوره خود نام «سیمرغ» را که یک پرنده درمانگر افسانه‌ای است برای خود برگزیده است و با اعلام فراخوان، تمامی دانشجویان ایرانی و کشورهای مختلف دنیا از هر دین و زبان و آئین و مذهب را به شرکت در این جشنواره دعوت کرد.

این جشنواره در دوره‌های گذشته با اهدافی چون تقویت فضای پرنشاط و ایجاد انگیزه فرهنگی و هنری در میان دانشجویان و اساتید و جامعه پزشکی کشور برگزار می‌شد و امسال برای اولین بار در بخش بین‌الملل نیز برای دانشجویان سراسر دنیا اعلام فراخوان کرده است.

جشنواره فرهنگی نهم با شعار «سالم زیستن، هنر است» تلاش دارد که سبک زندگی سالم را که هدف و غایت نهایی بعثت همه انبیا و اولیا الهی است را در جامعه دانشگاهی کشور ترویج کند.

جشنواره «سیمرغ» در بخش «آزاد» ویژه دانشجویان، کارکنان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و جامعه پزشکی کشور، بخش «فرهنگ سلامت» ویژه دانشجویان تمام دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی کشور و بخش «بین‌الملل» با موضوع فرهنگ سلامت ویژه دانشجویان سراسر دنیا برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه دائم جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت، مهلت ثبت نام و ارسال آثار در این جشنواره بین‌المللی از تاریخ ۱۰ آبان ماه ۹۶ آغاز و تا تاریخ اول بهمن ماه ۹۶ ادامه خواهد داشت.

دانشجویان و علاقه مندان شرکت در این جشنواره می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این جشنواره به آدرس اینترنتی http://www.festivalf.ir مراجعه کنند.

جشنواره بین المللی «سیمرغ» در پنج بخش تئاتر،‌ فیلم، ادبی، ‌هنرهای تجسمی و موسیقی، بهار ۱۳۹۷ در شهر تهران برگزار خواهد شد.