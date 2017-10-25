۲۳هزار امام جماعت در جریان «تقدیر از مروجان کتابخوانی» قرارگرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی رویدادهای ترویج کتابخوانی، ابوالفضلهاشمی مدیرکل امور فرهنگی ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور، با اعلام این مطلب افزود: بالغ بر ۲۳ هزار کانون در سراسر کشور فعال هستند. بجز اینها، ۱۴ هزار کتابخانه هم در مساجد کشور داریم که با ما در ارتباط هستند. نظر به اینکه در مساجد، ائمه جماعت مسئولیت فعالیتهای فرهنگی کانونهای مساجد را بر عهده دارند، عملاً ۲۳ هزار نفر امام جماعت در جریان برگزاری چهارمین جنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی قرار گرفتهاند.
هاشمی گفت: مطابق آنچه که در شورای سیاستگذاری چهارمین دوره تقدیر از مروجان کتابخوانی تصویب شده است، شناسایی بخش ویژه امامان جماعت به کانونهای فرهنگی مساجد واگذار شده است. بنابر این فراخوان جشنواره را به کلیه دبیرخانههای استانی ابلاغ کردهایم تا به تمامی کانونهای فرهنگی مساجد و کتابخانههای تحت پوشش، ابلاغ شود. بهصورت حضوری نیز به برخی از روستاها سفر کردهایم و روحانیانی را که در زمینه ترویج کتابخوانی فعالیت دارند، شناسایی کردهایم و از تلاشهای آنها آگاه هستیم.
وی در ارزیابی استقبال از چهارمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی گفت: فراخوان جشنواره هفته گذشته به نمایندگیهای کانون ابلاغ شده و هنوز برای اینکه بتوانیم استقبال از جشنواره را ارزیابی کنیم، زود است. اما استقبال از دورههای گذشته جشنواره مثبت بوده و در سال گذشته نیز در مراسم اختتامیه از امامان جماعت برگزیده تقدیر شایسته به عمل آمده است.
مدیرکل امور فرهنگی ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور افزود: هنوز هم پس از گذشت ۳ دوره از جشنواره، بسیاری از ائمه جماعت، به شرکت در جشنواره علاقهای نشان نمیدهند، چون خود را مروج کتابخوانی نمیدانند. در صورتیکه به اعتقاد من، هرکس که بتواند حتی یک نفر را کتابخوان کند، مروج کتابخوانی است و لازم است که کارش دیده شود.
وی درباره نقش کانونهای فرهنگی هنری مساجد در سایر جشنوارههای ترویج کتابخوانی نیز گفت: در جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب، دبیرخانه استانی داشتهایم و روستاهایی که کانون یا کتابخانه دارند، در چند دوره گذشته، به بحث جشنواره ورود کردهاند و برنامههای خوبی ارائه دادهاند. امسال در جام باشگاهها هم بهصورت فعال وارد عمل شدهایم و ما نیز به جز حمایتهای معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، حمایتهای لازم را در کتابخانهها و کانونهای تحت پوشش انجام دادهایم.
هاشمی افزود: دبیرخانههای استانی ما، در حوزه چهارمین دوره پایتخت کتاب نیز در طراحی، نگارش و اجرای برخی طرحها با ادارات ارشاد استانها هماکاری میکنند و تا جایی که گزارش رسیده است، کانونهای فرهنگی هنری مساجد در استان خراسان شمالی، فعالیتهای قابل توجهی داشتهاند.
چهارمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی توسط شبکه گروههای ترویج کتابخوانی و حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری کانونهای فرهنگی هنری مساجد، ۲۴ آبان ماه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان خواهد داد.
