پسکوف: ترکیه با طرفین مذاکرات آستانه هماهنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین امروز چهارشنبه تاکید کرد ترکیه مسئول برقراری امنیت در منطقه کاهش تنش «ادلب» است و عملیاتهای خود را با دیگر طرفین مذاکرات آستانه هماهنگ میکند.
گفتنی است پسکوف این اظهارات را در پاسخ به خبرنگاری گفت که از وی درباره اتهامات نسبت داده شده به ترکیه مبنی بر همکاری با گروه تروریستی «هیئت التحریر الشام»، سوال کرده بود.
به گفته پسکوف، همه کشورهای دخیل در توافق ایجاد مناطق کاهش تنش، اقداماتشان را با یکدیگر هماهنگ میکنند و ترکیه هم مسئول تامین امنیت ادلب است.
با این حال، وی افزود: وزارت دفاع نیازمند کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه است.
«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه دیروز سهشنبه اعلام کرد عملیات نظامی این کشور در ادلب سوریه به زودی به اتمام میرسد.
نظر شما