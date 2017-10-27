ادای احترام نمایشگاه کتاب ونزوئلا به انقلاب روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تله‌سارتی‌وی، سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب ونزوئلا (فیلون) به صدمین سالگرد انقلاب اکتبر روسیه ادای احترام می‌کند.

جشنواره بین‌المللی کتاب ونزوئلا از ۹ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۱۷ (۷ تا ۱۷ آذر) در نقاط مختلف کاراکاس از جمله موزه‌ها، دانشگاه‌ها و سینماها و تئاترها برگزار می‌شود.

شعار این دوره جشنواره «ما آنچه هستیم که می‌خوانیم» است.

به مناسبت بزرگداشت انقلاب اکتبر در این دوره نمایشگاه کتاب‌های متعددی درباره تاریخ سوسیالیسم و آینده آن در جهان با توجه به انقلاب اکتبر در مرکز توجه است.

این دوره جشنواره همچنین ادای احترامی نیز به آلبرتو رودریگز کاروچی بنیانگذار بنیاد فرهنگی «آفتاب» ونزوئلا و نمایشگاه ملی صنعتگری می‌کند.

شماری از نویسندگان ونزوئلا نیز به معرفی کتاب‌های جدید خود می‌پردازند.

این در حالی است که چهاردهمین دوره جشنواره جهانی شعر ونزوئلا نیز همزمان با نمایشگاه کتاب برگزار می‌شود. این رویداد در شهرهای مختلف این کشور همزمان برگزار می‌شود و رویدادی ملی و بین‌المللی خواهد بود.

در این دوره جشنواره شعر بلاس پروزو ناودار شاعر شهیر ونزوئلایی تجلیل می‌شود. این روزنامه‌نگار سابق و ادیب چندین کتاب شعر منتشر کرده که «قابیل»، «نامشهور» و «نور رود» از جمله آن‌هاست.