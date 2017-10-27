توسعه همکاری دانشگاه های علامه و «زبان شناسی» مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، در این دیدار پیشنهاد راه‌اندازی مرکز روسیه‌شناسی «پوشکین» را مطرح شد.

نادر نعمت‌الهی معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در این جلسه با اشاره به چندین تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه‌های روسیه گفت: هدف از این نشست مذاکره در زمینه اجرایی‌سازی این تفاهم‌نامه ها است.

وی به تشریح سیاست‌های این دانشگاه در همکاری کوتاه‌مدت و بلند مدت مبنی بر تداوم تبادل استاد و دانشجو، برگزاری ویدئو کنفرانس، نشست‌های علمی و راه‌اندازی رشته‌های مشترک پرداخت.

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تاسیس دوره‌های مشترک مطالعات آسیای میانه و قفقاز و نیز زبان‌شناسی به محدودیت زمانی موجود به لحاظ لزوم درج رشته‌های مذکور در دفترچه آزمون سراسری اشاره کرد و خواستار اقدام فوری در این زمینه شد.