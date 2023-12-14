به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، داود حسین‌پور، معاون پژوهشی دانشگاه علامه‌طباطبایی به همراه موسی عبداللهی مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی، با هدف پیگیری زمینه‌های همکاری‌های مشترک با چند دانشگاه روسیه به این کشور سفر کردند.

در این سفر ۴ روزه دیدارهایی با روسا، مدیران آموزشی و معاونان بین‌الملل دانشگاه‌های «پوشکین»، «تربیت معلم» و «مگیمو» درخصوص اجرایی شدن همکاری‌های مشترک آموزشی و پژوهشی انجام شد و در نهایت تفاهم‌نامه‌های همکاری میان دانشگاه علامه‌طباطبائی و این ۳ دانشگاه امضا شد.

حسین پور در این سفر کاری، با مسؤولان دانشکده روان‌شناسی دانشگاه «مالی روسیه» درخصوص راه‌اندازی رشته روان‌شناسی فضای مجازی به صورت مشترک که در جریان سفر رییس دانشگاه علامه‌طباطبائی به روسیه توافق شده بود، گفت‌وگو کرد و با توجه به مذاکرات انجام شده، دو دانشگاه در سال تحصیلی آینده، به صورت مشترک در مقطع کارشناسی ارشد این رشته پذیرش دانشجو خواهند داشت.

معاون پژوهشی دانشگاه علامه‌طباطبایی همچنین در دیدار با معاون آموزشی دانشگاه «پوشکین» درباره انتشار کتاب‌های مشترک و استفاده از ظرفیت‌های دو دانشگاه برای تقویت رشته زبان روسی گفت‌وگو و تبادل نظر کرد. در این دیدار، همکاری‌های مشترک برای تامین استاد از سوی دو دانشگاه، مورد تایید قرار گرفت.

حسین‌پور در ادامه سفر با معاون آموزشی و معاون بین‌الملل دانشگاه «تربیت معلم» روسیه دیدار کرد. در این دیدار علاوه بر امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک، دو دانشگاه درخصوص ایجاد و راه‌اندازی مرکز آموزش‌های آزاد زبان روسی در دانشگاه علامه‌طباطبایی با پشتیبانی تامین استاد روسی و نیز تامین تجهیزات لازم، تا پایان سال میلادی جاری به توافق رسیدند.

معاون پژوهشی دانشگاه علامه‌طباطبایی در دیدار با مسئولان دانشگاه «زبان شناسی» روسیه بر اجرای تفاهم‌نامه همکاری مشترک تاکید کرد. همچنین معاون پژوهشی دانشگاه علامه و معاون آموزشی دانشگاه «زبان شناسی» روسیه برای راه‌اندازی مجدد دوره مشترک رشته مطالعات منطقه‌ای در مقطع کارشناسی ارشد به توافق رسیدند.

انتشار کتاب‌های مشترک، استفاده از ظرفیت های تامین استاد برای آموزش زبان روسی و ایجاد مرکز آموزش‌های آزاد زبان روسی در دانشگاه علامه‌طباطبایی تا قبل از پایان ۲۰۲۳ از دیگر نتایج این دیدار بود.

وی بخش دیگری از سفر کاری خود با مسؤولان «مدرسه عالی اقتصاد» دیدار کرد. در مذاکرات انجام شده با مسئولان این مدرسه، مرکز مطالعات ایرانِ مدرسه عالی اقتصاد به عنوان شریک راهبردی دانشگاه علامه‌طباطبایی انتخاب شد.

برگزاری تورهای علمی برای اعضای هیات علمی دو دانشگاه به منظور آشنایی با فرصت‌های آموزشی و پژوهشی و همچنین تبادل تجربه در زمینه مقابله با تحریم‌ها، اقتصاد انرژی، امنیت انرژی، اقتصاد دریایی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی در این حوزه‌ها برای راه‌اندازی دوره‌های مشترک، از دیگر توافقات حاصل شده در این دیدار بود.

معاون پژوهشی دانشگاه علامه‌طباطبایی در این سفر با مسؤولان دانشگاه «مگیمو» روسیه نیز دیدار و تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد. به منظور پیگیری راه‌اندازی رشته‌های مشترک به ویژه در زمینه مطالعات منطقه‌ای کارگروه‌های مشترک تشکیل می‌شود.

در دیدارهای انجام شده هیات دانشگاه علامه‌طباطبایی با مسؤولان دانشگاه‌های روسیه، به منظور بررسی‌های کارشناسی و دقیق، جلساتی به صورت آنلاین با حضور تیمور محمدی رییس دانشکده اقتصاد، دکتر سعید شکوهی رییس موسسه آموزش عالی بیمه اکو و دکتر مجیدرضا مومنی معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.