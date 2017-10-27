صعود شاگردان جواد نکونام به مرحله یک چهارم با غلبه بر سیاه جامگان

به گزارش خبرنگار مهر، در دیگر دیدار مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال کشور، امروز جمعه تیم خونه به خونه مازندران در خانه خود از تیم سیاه جامگان میزبانی کرد که این بازی در نهایت به ضربات پنالتی کشید و تیم خونه به خونه توانست با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی برسد.

مسابقه دو تیم در وقتهای قانونی با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسیده بود. تلاش دو تیم در وقتهای اضافه هم بی ثمر مانده بود تا بازی در نهایت به ضربات پنالتی کشیده شود.

طی روزهای گذشته جنجال زیادی پیش از شروع این مسابقه ایجاد شده بود و علیرضا مرزبان سرمربی سیاه جامگان که سابقه کار در تیم خونه به خونه را هم دارد، درگیری های رسانه ای با مالک این باشگاه مازندرانی داشت. همچنین جواد نکونام سرمربی خونه به خونه بعد از توهین لیدرهای این باشگاه در تمرین خونه به خونه، چند روزی به تهران بازگشته بود.