ترامپ برجام را ابزاری برای بازتعریف رابطه با ایران قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شیخ عطار سفیر سابق ایران در آلمان عصر امروز در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه راهبرد آمریکا نسبت به ایران در حال تغییر است، اظهارداشت: ترامپ، ایرانِ امروز و نیز منطقه خاورمیانه ویژگی هایی دارد که موجب تحولات فعلی شده است؛ به طوری که ترامپ هیچ اعتقادی به بدنه بروکراتیک آمریکا ندارد.

وی افزود: ترامپ یه دنبال اوبامازدایی است و معتقد است، هرکاری که اوباما انجام داده، نوعی خیانت است؛ به همین خاطر تمام توافقات را ملغی اعلام کرد اما برجام را برای بازتعریف رابطه با ایران به عنوان یک اهرم و ابزار قرار داد.

شیخ عطار با بیان اینکه ایران همواره یک تهدید برای آمریکا به شمار می رود، گفت: نظام حاکم بر ایران، مذهبی است و از نظر آمریکایی ها باید از بین برود.

این دیپلمات ارشد وزارت خارجه گفت: مبانی تئوریک نگاه آمریکا به ایران اینگونه است که نمی توان با چنین حکومتی به خاطر داشتن فدایی ها مستقیم وارد جنگ نظامی شد؛ بلکه باید چنین حکومتی را از درون دچار فروپاشی کرد.

وی با بیان اینکه کلیدی ترین نکته استراتژیک برای آمریکا رابطه با اسرائیل است، گفت: آمریکا همواره تلاش کرده که هیچ قدرتی در ایران جایگزین آمریکا نشود. حتی در همین اواخر که برای برقراری ارتباط با روسیه در ایران تلاش هایی می شد، مخالفین داخلی که از آمریکا خط می گرفتند براساس همین مسئله جایگزینی هر قدرت و یا کشور دیگری را به جای آمریکا بر نمی تابیدند.

شیخ عطار با بیان اینکه ترامپ سیستماتیک نیست و اساسا سیستم آمریکا را قبول ندارد، اظهارداشت: تصمیمات فردی ترامپ موثر است، رگه های اسلام ستیزی و نژادپرستی دارد، شخصیت عصبانی و کم خوابی دارد و بسیار اهل توئیت کردن است که البته در حوزه روابط بین الملل کم سواد است.حتی گنجینه لغات ترامپ محدود است و به شدت انسان معامله گری است.

سفیر اسبق ایران در آلمان ادامه داد: تفاوت دیگر شرایط فعلی با سی سال قبل، در شرایط منطقه و نفوذ ایران است.

وی گفت: از سوی دیگر رقبای ما مثل عربستان و امارات وضعیت سابق را ندارند و به شدت کمر بستن بر نابودی ایران و می گویند ایران را باید به عقب هل دهیم که البته برای این کار همه گونه هزینه می کنند.

شیخ عطار با بیان اینکه برجام یکی دیگر از شرایط و تفاوت های دنیای امروز است، افزود: برجام یک کار صرفا دیپلماتیک بود که بین ایران و شش کشور چنین توافقی آن هم بدون جنگ صورت گرفت.

وی با بیان اینکه برجام ایران را جسور کرد و همین توافق به قدرت نفوذ ایران در منطقه مرتبط است، عنوان کرد: اوباما اعتقاد داشت منطقه را بدون ایران نمیشود کنترل کرد؛ ضمن اینکه ایران تهدیدهایی هم به دنبال دارد که بدترین این تهدیدها توان هسته ای است و اگر ایران را در زمینه هسته ای ناتوان کنیم، می شود با خنثی کردن یک تهدید رضایت ایران را برای خنثی کردن سایر تهدیدها و نوعی ایجاد استحاله راضی کرد.

سفیر سابق ایران در آلمان گفت: مهار کردن و تحریم را دو راه برای مقابله با این تهدیدها اعلام کردند؛ این درحالی است که تفکرات ترامپ اینگونه است گه ایران اساسا تهدید است و باید به یکباره این تهدید از بین برود. در حقیقت شاید بتوان گفت هیچ دولتی به اندازه دولت ترامپ با اپوزیسیون ایران به خصوص منافقین رابطه نداشته است و دولت ترامپ از همین روابط تحلیل های خود درباره ایران را می گیرند.

شیخ عطار خاطرنشان کرد: اوباما معتقد بود باید علیه ایران اجماع جهانی ایجاد کرد، اما ترامپ معتقد است ما آنقدر بزرگ هستیم که اروپا ناچار است به دنبال ما بیاید و در مسیر تحریم ایران با آمریکا همراه شود.

شیخ عطار تصریح کرد: آمریکا درحال طراحی تازه برای اعمال فشار به ایران است اما در این طراحی ها سیاستمداران آمریکایی به اختلاف رسیدند.

وی افزود: برخی معتقدند می توان به گونه ای به ایران فشار آورد که خودش از برجام خارج شود و سپس افکار عمومی را علیه ایران بسیج کنند. برخی دیگر معتقدند حتی اگر آمریکا هم از برجام خارج شود آنقدر به ایران فشار خواهد آمد که خودش از برجام خارج شود. برخی گروه ها در آمریکا معتقدند که اقتصاد ایران در دست سپاه است اگر سپاه را تحت فشار قرار دهیم بازوی رهبری در اقتصاد فلج خواهد شد. اینها به دنبال محکوم کردن سپاه از طرف جامعه جهانی هستند.

شیخ عطار گفت: آمریکا معتقد است که باید یک استراتژی جامع برای ایران داشته باشد و بحث به برجام محدود نمی شود.

وی با بیان اینکه باید در برابر تحریم ها و تخریب چهره ایران بایستیم گفت: چهره سازی مقبول از جمهوری اسلامی ایران نقطه ضعف ما بوده و تلاش نکردیم براساس تغییر نسل چهره سازی کنیم. حرف های امروز ما چندان تفاوتی با حرف های دهه 60 ندارد.

شیخ عطار با اشاره به اینکه در این مسیر باید برخی واقعیت ها را پذیرفت و برخی تغییرات را در روند چهره سازی ایجاد کنیم گفت: در تمام دنیا دولتها با رای و افکار مردم روی کار می آیند حتی دولتهایی که نسبت به آنها مخالفت هایی وجود دارد؛ در کشور ما هم باید با رای مردم دولتها روی کار بیایند.

وی افزود: ما باید روی دیپلماسی عمومی کار کنیم. باید نقص زبان و حرفه ای گری از بین رفته و فرهیختگان و اساتید دانشگاه را وارد کار کنیم.

شیخ عطار گفت: در این مدت بیشترین انرژی و وقت وزارت خارجه سر برجام رفت، برجام خوب بود اما باید در حوزه های دیگر از جمله دیپلماسی رسمی هم کار کرد. ضمن اینکه نباید به گونه ای موضع گیری کنیم که احساس شود ما هم کره شمالی هستیم.

سفیر اسبق ایران در آلمان تصریح کرد: آمریکا شاید بداند که وضع اقتصادی ما خوب نیست و نارضایتی های مردمی وجود دارد اما آنها نقاط مثبت ما را نمی دانند نمی دانند که تشییع جنازه ای ان چنینی برای شهید حججی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه همه کشورها و حکومت هایی که تحریم شدند مجبور به دور زدن آن شدند گفت: هیچ نظامی به خاطر تحریم ها سرنگون نشده است. تحریم امکان دور زدن دارد و ما برای این کار سرمایه های بسیاری داریم. این مسائل آتش به اختیار می خواهد.

شیخ عطار گفت: هیچ کشوری به اندازه ما گرفتار تهدید خارجی نیست، تهدید خارجی مسئله جدی است و با وجود اینکه آمادگی نظامی بسیار مهم است، دیپلماسی و اقتصاد نیز به همان اندازه بسیار مهم است.