  1. استانها
  2. ایلام
۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۲۹

معاون عملیات مرزبانی کشور:

۳۰۰ هزار زائر اربعین از مرزهای کشور تردد کردند

۳۰۰ هزار زائر اربعین از مرزهای کشور تردد کردند

ایلام-معاون عملیات مرزبانی کشور گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر زائر اربعین ازمرزهای کشور تردد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلال ستاره امروز در بازدید از مرز مهران اظهار داشت: خوشبتانه وضعیت تردد در مرزهای کشور برای زائران اربعین بسیار خوب است.

وی گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار زائر از مرزهای کشور وارد عراق شده اند.

سردار ستاره با اشاره به آمادگی کامل مرزبانی برای تامین امنیت تردد زائران اربعین، گفت: مرزبانی با تمامی امکانات در مرزهای کشور از جمله مهران حضوری فعال دارد.

وی گفت: زائران حتما به داشتن ویزا و گذرنامه تتوجه داشته باشند چراکه در صورت مراجعه بدون ویزا حتما به شهرهای خود برگشت داده می شوند.

کد خبر 4127972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها