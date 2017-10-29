۳۰۰ هزار زائر اربعین از مرزهای کشور تردد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلال ستاره امروز در بازدید از مرز مهران اظهار داشت: خوشبتانه وضعیت تردد در مرزهای کشور برای زائران اربعین بسیار خوب است.

وی گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار زائر از مرزهای کشور وارد عراق شده اند.

سردار ستاره با اشاره به آمادگی کامل مرزبانی برای تامین امنیت تردد زائران اربعین، گفت: مرزبانی با تمامی امکانات در مرزهای کشور از جمله مهران حضوری فعال دارد.

وی گفت: زائران حتما به داشتن ویزا و گذرنامه تتوجه داشته باشند چراکه در صورت مراجعه بدون ویزا حتما به شهرهای خود برگشت داده می شوند.