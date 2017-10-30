مسابقات بین المللی ACM در دانشگاه امیرکبیر  برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه برنامهنویسی دانشجویی ACM-ICPC که زیر نظر «انجمن ماشینهای محاسباتی – ACM» (معتبرترین انجمن جهان در رشتههای علوم و مهندسی کامپیوتر) برگزار میشود، شامل سلسله مسابقههایی است که بهصورت مرحلهای و به منظور کسب سهمیه برای حضور در مرحله جهانی این مسابقه، صورت میگیرد.
این مسابقه بین تیمهای دانشگاهی و دانشجویان رشتههای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و ریاضی ایران و تعدادی از دانشگاههای برتر اروپا (دانشگاه KTH Royal Institute of Technology سوئد و دانشگاه university of munich آلمان) و به شکل همزمان و مولتیسایت (از سه سایت تهران، مونیخ آلمان و استکهلم سوئد) برگزار میشود.
در این مسابقه شرکتکنندگان در قالب تیمهای سه نفره در یک سایت کامپیوتری بدون ارتباط با محیط خارجی قرار میگیرند. شرکتکنندگان پس از حل هر سوال، پیادهسازی پاسخ را به یکی از زبانهای برنامهنویسی رسمی مسابقه (C، C++ و Java) به منظور بررسی، برای سیستم داوری ارسال میکنند.
سپس تیمها بر اساس تعداد سوالات حل شده، جریمههای ارسال پاسخ نادرست و زمان حل سوالات رتبهبندی میشوند. شرکتکنندگان میتوانند جدول ردهبندی لحظهای را تا قبل از پایان مسابقه به صورت زنده و آنلاین مشاهده کنند.
مسابقه برنامهنویسی ACM-ICPC از سال ۱۹۷۰ برگزار و هماکنون بهعنوان معتبرترین و مهمترین مسابقه برنامهنویسی دنیا شناخته میشود. در سال گذشته میلادی نیز ۴۰۲۶۶ دانشجو از ۲۷۳۶ دانشگاه و ۱۰۲ کشور جهان در این مسابقه شرکت کردهاند.
حامی رسمی این مسابقات از سال ۱۹۹۷، شرکت IBM است. برگزارکننده مسابقه برنامهنویسی دانشجویی ACM دانشگاه صنعتی امیرکبیر، انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) بهعنوان قدیمیترین دانشگاه صنعتی کشور و یکی از معتبرترین دانشگاههای ایران است. همچنین گروه ICPC دانشکده مهندسی کامپیوتر در برگزاری این مسابقات همکاری میکنند.
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