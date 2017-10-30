زندگی خواهران قهرمان ووشو را در سینما ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند بلند «صفر تا سکو» به کارگردانی سحر مصیبی و تهیه کنندگی مشترک طهورا ابوالقاسمی و مهتاب کرامتی روایت زندگی خواهران منصوریان ووشوکار اهل سمیرم اصفهان است که قهرمان جهان و ایران شدند.

این فیلم با نمایش در جشنواره فجر سی و پنجم در چهار رشته بهترین فیلم، کارگردانی، تدوین و صداگذاری نامزد کسب جایزه شد و در جشنواره «سینماحقیقت» سال گذشته با ۶ عنوان کاندید جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد.

«صفر تا سکو» بعد از حضور در دو جشنواره حالا با موافقت شورای صنفی نمایش مجوز اکران خود را برای هفته اول آذر ماه در سرگروه آزاد گرفته و روی پرده سینماها می رود.

سحر مصیبی در این فیلم به بخش های مهمی از زندگی ورزشی و شخصی این سه خواهر از تمرین های با امکانات کم و مشکلاتی که آنها در طی این مسیر داشتند، پرداخته است.

هیچکدام از صحنه ها در این فیلم بازسازی نشده وتمام اتفاقات به صورت واقعی فیلمبرداری شده و دوربین سحر مصیبی تمام لحظات واقعی این سه خواهر را به تصویر کشیده است.