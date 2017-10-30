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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۰۹

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین:

مبلغان مشهد و قم به مراسم پیاده‌روی اربعین اعزام شدند

مبلغان مشهد و قم به مراسم پیاده‌روی اربعین اعزام شدند

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین از اعزام ۲۰۰۰ مبلغ به مراسم پیاده‌روی اربعین خبر داد و گفت: تاکنون مبلغان قم و مشهد به‌سوی مرزها راهی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید احمدی در سخنانی با اشاره به اینکه در استان مشهد روز شنبه و پنجشنبه دو کارون شامل ۵۰۰ مبلغ به پیاده روی اربعین اعزام شدند، اظهار داشت: امروز نیز با حضور آیت الله مقتدایی، ۳۰۰ نفر از روحانیون قم به سوی مرزها و مراسم پیاده روی اربعین اعزام شدند.

وی با بیان اینکه موکب های مستقر در مسیرهای مختلف علاوه بر ارائه تغذیه و اسکان، مبلغان را با خود همراه کرده اند، تصریح کرد: این موضوع پیش از این در پیوست فرهنگی ابلاغ شده بود که در همه موکب ها روحانی مستقر شود.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با تاکید بر اینکه ۲ هزار مبلغ امسال ساماندهی و اعزام می شوند، افزود: این مبلغان در شهرهای سامرا، کاظمین، کربلا، نجف، مسیر راهپیمایی و در شهرهای مرزی مستقر می شوند.

حجت الاسلام احمدی همچنین از رونمایی از «ویکی اربعین» در روز چهارشنبه خبر داد.

کد مطلب 4129654

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