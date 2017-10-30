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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۵۹

فرماندار گمیشان:

ماهیگیران گمیشانی زندانی در ترکمنستان آزاد شدند

ماهیگیران گمیشانی زندانی در ترکمنستان آزاد شدند

گمیشان- فرماندار گمیشان گفت: ماهیگیران گمیشانی که به دلیل حضور غیرقانونی در آب های ترکمنستان دستگیر شده بودند، پس از یک سال با پیگیری های وزارت امور خارجه آزاد شدند.

امیرشیر توماج در گفتگو با خبرنگار مهر از آزادی سه صیاد گمیشانی از زندان های ترکمنستان خبر داد و اظهار کرد: این سه صیاد به نام های سراج و اسماعیل کُر از روستای چارقلی گمیشان و امین کردی از روستای خواجه نفس به دلیل حضور غیر قانونی در آب های ترکمنستان دستگیر و به مدت یک سال در این کشور زندانی بودند.

وی با بیان اینکه این صیادان با پیگیری های وزارت امور خارجه دو روز پیش آزاد شدند، افزود: صیادان گلستانی باید مرزهای آبی را جدی بگیرند چراکه در صورت ورود غیرقانونی به آب های کشور همسایه نباید توقع رحم و شفقت داشته باشند.

توماج ادامه داد: شرایط زندان‌های کشورهای همسایه بسیار سخت بوده و صیادان باید تابع قانون باشند و به صید غیرمجاز به خصوص در حوزه سرزمینی کشورهای همسایه نپردازند.

کد مطلب 4129748

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