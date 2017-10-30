ماهیگیران گمیشانی زندانی در ترکمنستان آزاد شدند

امیرشیر توماج در گفتگو با خبرنگار مهر از آزادی سه صیاد گمیشانی از زندان های ترکمنستان خبر داد و اظهار کرد: این سه صیاد به نام های سراج و اسماعیل کُر از روستای چارقلی گمیشان و امین کردی از روستای خواجه نفس به دلیل حضور غیر قانونی در آب های ترکمنستان دستگیر و به مدت یک سال در این کشور زندانی بودند.

وی با بیان اینکه این صیادان با پیگیری های وزارت امور خارجه دو روز پیش آزاد شدند، افزود: صیادان گلستانی باید مرزهای آبی را جدی بگیرند چراکه در صورت ورود غیرقانونی به آب های کشور همسایه نباید توقع رحم و شفقت داشته باشند.

توماج ادامه داد: شرایط زندان‌های کشورهای همسایه بسیار سخت بوده و صیادان باید تابع قانون باشند و به صید غیرمجاز به خصوص در حوزه سرزمینی کشورهای همسایه نپردازند.