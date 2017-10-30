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۸ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۵۷

رئیس اندیشکده یقین:

مسئولیت دختران جامعه امروز سنگین‌ است/مبارزه با تروریسم اخلاقی

مسئولیت دختران جامعه امروز سنگین‌ است/مبارزه با تروریسم اخلاقی

یزد ـ رئیس اندیشکده یقین، مسئولیت دختران جامعه را از مسئولیت شهدای مدافع حرم سنگین‌تر دانست و بر لزوم مبارزه با تروریسم اخلاقی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی امروز در همایش دانش آموزی ۱۳ آبان که از سوی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان برگزار شد، اظهار داشت: شناخت انواع تروریسم از اهمیت بسیاری برخوردار است و لازم است همه ما با تروریسم نظامی، تروریسم کشاورزی، تروریسم زیست محیطی و تروریسم اخلاقی آشنا شویم.

وی، پدیده‌هایی که اخلاق اجتماعی و به فساد کشیدن دختران شیعه را هدف قرار داده را تروریسم اخلاقی دانست و افزود: ارمغان این تروریسم، از بین بردن حساسیت غیرت در مردان و حساسیت عفت در زنان است که نابودی جمهوری اسلامی را به دنبال دارد.

رئیس اندیشکده یقین تصریح کرد: یکی از عوامل اساسی زنده نگه داشتن انقلاب اسلامی با وجود همه تحریم‌ها و فسادها، نطفه پاک، شیر پاک و لقمه پاک والدین است و جامعه ما مدیون این والدین هستند و شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدایی نظیر شهید حججی، حاصل خداترسی والدین است نه محصول آموزش و پرورش یا صدا و سیما.

وی با اشاره به تفاوت‌های ترور اخلاقی و ترور نظامی عنوان کرد: ترور اخلاقی باعث از بین بردن و نابودی افراد می شود در حالی که شخصی که ترور نظامی شود، عزیزتر شده و او را شهید می‌نامند.

عباسی با اشاره به دشمنان ایران و جامعه اسلامی از جمله آمریکا افزود: اینان توان مقابله نظامی را ندارند و نقشه آنها، هجوم به زیرساخت‌های اخلاقی و فرهنگی و هدف قرار دادن زنان و دختران جامعه است و تلاش می کنند با تغییر در شیوه تربیت، غیرت را از مردان و عفت را از زنان بگیرند.

رئیس اندیشکده یقین با اشاره به سخن علامه طباطبایی که اسم اعظم خدا بهاء و مصداق آن امام حسین (ع) است، عنوان کرد: جامعه آرمان مهدوی جامعه ای است که محبت، تربیت و ... به عنوان کالا محسوب نمی شود و همه سعی می کنند برای خدا کار کنند و بهای خود را بالا ببرند.

وی ادامه داد: جامعه سرمایه داری جامعه ای است که برای هر کاری به دنبال پول هستند و جامعه ای که زن و مرد را کالا دید، بها ندارد و از اصل خلقت دور خواهد بود و جامعه ای طیبه است که پاکدامنی در مردان و زنان مؤمن در آن یک اصل باشد و پاکدامنی را حفظ و حصن فرج دانست که معصومین بالاتر از حفظ، حِصن فرج دارند و مؤمنین باید حفظ فرج داشته باشند.

عباسی یادآور شد:  کسانی که باید با تروریسم اخلاقی مبارزه کنند دختران و زنان جامعه ما هستند که مادران آینده خواهند بود و حتی وظیفه آنها سنگین‌تر از مدافعان حرم است.

وی افزود: هر چه از شعائر الهی، آیات قرآن و انسان های طراز اول (مانند حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س)، امام حسین (ع) و ... دور شویم به همان میزان جامعه دچار اضمحلال و فروپاشی می شود و نقشی را که دختران انقلابی در مسیر حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) می توانند در مقابل تروریسم اخلاقی ایفا کنند، به دست آوردن جایگاه حضرت مریم (س) است که با کسب کردن هنر حفظ و حِصن فرج با توجه به آیات سوره نور می توان به این جایگاه رسید.

وی ادامه داد: یعنی در صورتی که دختران و پسران جامعه ما با هنر حفظ و حصن فرج اینگونه توجیه شوند هیچ گونه رخنه ای در جامعه ما به وجود نخواهد آمد.

عباسی با اشاره به سخن شهید آوینی که «آنان که رفتند کار حسینی کردند و آنان که ماندند باید کار زینبی کنند و گرنه یزیدی اند»، افزود: دانش آموزان رسالت زینبی خود را انجام دهند و با مطالعه تفاسیر موجود، هنر حفظ و حصن فرج را بازنشر داده تا جامعه ای اخلاقی ساخته شود و سکوی پرتابی برای ظهور امام زمان (عج) باشد.

به گزارش مهر، این همایش به مناسبت سالروز مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش آموز و سالروز تأسیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، ویژه دانش آموزان دختر دبیرستان های دوره دوم استان با موضوع هنر حفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی برگزار شد.

کد مطلب 4129825

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