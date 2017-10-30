مسئولیت دختران جامعه امروز سنگین‌ است/مبارزه با تروریسم اخلاقی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی امروز در همایش دانش آموزی ۱۳ آبان که از سوی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان برگزار شد، اظهار داشت: شناخت انواع تروریسم از اهمیت بسیاری برخوردار است و لازم است همه ما با تروریسم نظامی، تروریسم کشاورزی، تروریسم زیست محیطی و تروریسم اخلاقی آشنا شویم.

وی، پدیده‌هایی که اخلاق اجتماعی و به فساد کشیدن دختران شیعه را هدف قرار داده را تروریسم اخلاقی دانست و افزود: ارمغان این تروریسم، از بین بردن حساسیت غیرت در مردان و حساسیت عفت در زنان است که نابودی جمهوری اسلامی را به دنبال دارد.

رئیس اندیشکده یقین تصریح کرد: یکی از عوامل اساسی زنده نگه داشتن انقلاب اسلامی با وجود همه تحریم‌ها و فسادها، نطفه پاک، شیر پاک و لقمه پاک والدین است و جامعه ما مدیون این والدین هستند و شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدایی نظیر شهید حججی، حاصل خداترسی والدین است نه محصول آموزش و پرورش یا صدا و سیما.

وی با اشاره به تفاوت‌های ترور اخلاقی و ترور نظامی عنوان کرد: ترور اخلاقی باعث از بین بردن و نابودی افراد می شود در حالی که شخصی که ترور نظامی شود، عزیزتر شده و او را شهید می‌نامند.

عباسی با اشاره به دشمنان ایران و جامعه اسلامی از جمله آمریکا افزود: اینان توان مقابله نظامی را ندارند و نقشه آنها، هجوم به زیرساخت‌های اخلاقی و فرهنگی و هدف قرار دادن زنان و دختران جامعه است و تلاش می کنند با تغییر در شیوه تربیت، غیرت را از مردان و عفت را از زنان بگیرند.

رئیس اندیشکده یقین با اشاره به سخن علامه طباطبایی که اسم اعظم خدا بهاء و مصداق آن امام حسین (ع) است، عنوان کرد: جامعه آرمان مهدوی جامعه ای است که محبت، تربیت و ... به عنوان کالا محسوب نمی شود و همه سعی می کنند برای خدا کار کنند و بهای خود را بالا ببرند.

وی ادامه داد: جامعه سرمایه داری جامعه ای است که برای هر کاری به دنبال پول هستند و جامعه ای که زن و مرد را کالا دید، بها ندارد و از اصل خلقت دور خواهد بود و جامعه ای طیبه است که پاکدامنی در مردان و زنان مؤمن در آن یک اصل باشد و پاکدامنی را حفظ و حصن فرج دانست که معصومین بالاتر از حفظ، حِصن فرج دارند و مؤمنین باید حفظ فرج داشته باشند.

عباسی یادآور شد: کسانی که باید با تروریسم اخلاقی مبارزه کنند دختران و زنان جامعه ما هستند که مادران آینده خواهند بود و حتی وظیفه آنها سنگین‌تر از مدافعان حرم است.

وی افزود: هر چه از شعائر الهی، آیات قرآن و انسان های طراز اول (مانند حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س)، امام حسین (ع) و ... دور شویم به همان میزان جامعه دچار اضمحلال و فروپاشی می شود و نقشی را که دختران انقلابی در مسیر حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) می توانند در مقابل تروریسم اخلاقی ایفا کنند، به دست آوردن جایگاه حضرت مریم (س) است که با کسب کردن هنر حفظ و حِصن فرج با توجه به آیات سوره نور می توان به این جایگاه رسید.

وی ادامه داد: یعنی در صورتی که دختران و پسران جامعه ما با هنر حفظ و حصن فرج اینگونه توجیه شوند هیچ گونه رخنه ای در جامعه ما به وجود نخواهد آمد.

عباسی با اشاره به سخن شهید آوینی که «آنان که رفتند کار حسینی کردند و آنان که ماندند باید کار زینبی کنند و گرنه یزیدی اند»، افزود: دانش آموزان رسالت زینبی خود را انجام دهند و با مطالعه تفاسیر موجود، هنر حفظ و حصن فرج را بازنشر داده تا جامعه ای اخلاقی ساخته شود و سکوی پرتابی برای ظهور امام زمان (عج) باشد.

به گزارش مهر، این همایش به مناسبت سالروز مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش آموز و سالروز تأسیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، ویژه دانش آموزان دختر دبیرستان های دوره دوم استان با موضوع هنر حفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی برگزار شد.