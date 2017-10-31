انجام اقدامات هدفمند در چرخه پدافند زیستی با هدف حفاظت از سرمایه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدی صبح سه شنبه در جمع مدیران و روسای ادارات تابعه محیط زیست گفت: پدافند غیرعامل برای کشور ما که مورد تهدیدات گوناگون واقع است از اهمیت مضاعفی برخوردار بوده و باید در تمام اقدامات و برنامه ها مورد توجه واقع شود.

وی افزود: پدافند زیستی که یکی از رویکردهای هشت گانه پدافند غیرعامل است به اتخاذ سازوکارهای لازم پدافند در شش حوزه انسان، دام، غذا، آب آشامیدنی، محیط زیست و کشاورزی بر می گردد.

محمدی افزود: در چرخه پدافند زیستی باید اقداماتی هدفمند و هماهنگ در برابر تهدیدات زیستی با هدف حفاظت از سرمایه های ملی و کاهش پیامدهای ناشی از این تهدیدات صورت پذیرد.

مدیرکل محیط زیست استان همدان گفت: این اقدامات زنجیره ای از فعالیت ها را از پایش، آشکارسازی، اعلام هشدارها، تصمیم و عملیات، کنترل، حفاظت، امداد و نجات، درمان، بازیابی و بازتوانی و رفع آلودگی ناشی از تهدیدات زیستی شامل می شود.

محمدی بیان کرد: آسیب رساندن به زیرساخت های اقتصادی، ایجاد ترس در جامعه و از بین بردن امنیت بهداشتی و غذایی، آسیب رساندن به سلامت عمومی جامعه و تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور، از اهداف تهدیدات زیستی در زمان صلح است.

وی به برخی از اقدامات اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست در راستای پدافند زیستی اشاره کرد و گفت: ملزم کردن کارخانجات و واحدهای صنعتی که دارای مواد اولیه شیمیایی خطرناک و یا مخازن و انبار های سوخت و مواد منفجره خطرناک هستند به رعایت نمودن نکات ایمنی و انجام تدابیر لازم در مقابل تهدیدات طبیعی و غیر طبیعی واستقرار سیستمهای مدیریت ISO در دوران ساخت و بهره برداری از واحدهای صنعتی، استتار، اختفاء پلمپ و درنظر گرفتن نگهبان به منظور مراقبت و پایش دائمی چاه ها و منابع آبی، ایستگاههای پمپاژ و مخازن نگهداری آب از جمله این اقدامات است.

وی اضافه کرد: انجام مطالعات آمایش سرزمین برای بررسی موقعیت استقرار تاسیسات و مراکز مهم و حیاتی در دست اجرا و یا در حال بهره برداری استان با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، عوارض طبیعی و انسانی و محیط زیست منطقه و رعایت ملاحظات زیست محیطی به منظور کاهش ریسک و آسیب پذیری در برابر خطرات و تهدیدات و کاهش تلفات انسانی و خسارت و افزایش قدرت پایداری از دیگر اقداماتی است که باید در این زمینه انجام شود.

محمدی گفت: لزوم ارزیابی فیزیکی و بیولوژیکی، ایمنی تاسیسات و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی برای هریک از پروژه ها و تاسیسات مهم و حیاتی موجود در استان نظیر خطوط انتقال نفت و گاز، صنایع بزرگ برای عملکرد مطلوب در زمان بحران و قرار گرفتن در برابر تهدیدها و الزام مراکز مهم و حیاتی موجود به انجام ارزیابی ریسک زیست محیطی و تشکیل هسته های زیست محیطی و HSE از اقدامات ضروری در خصوص پدافند غیر عامل است.