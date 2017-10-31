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۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان تاکید کرد:

انجام اقدامات هدفمند در چرخه پدافند زیستی با هدف حفاظت از سرمایه

انجام اقدامات هدفمند در چرخه پدافند زیستی با هدف حفاظت از سرمایه

همدان - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان بر انجام اقدامات هدفمند در چرخه پدافند زیستی با هدف حفاظت از سرمایه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدی صبح سه شنبه در جمع مدیران و روسای ادارات تابعه محیط زیست گفت: پدافند غیرعامل برای کشور ما که مورد تهدیدات گوناگون واقع است از اهمیت مضاعفی برخوردار بوده و باید در تمام اقدامات و برنامه ها مورد توجه واقع شود.

وی افزود: پدافند زیستی که یکی از رویکردهای هشت گانه پدافند غیرعامل است به اتخاذ سازوکارهای لازم پدافند در شش حوزه انسان، دام، غذا، آب آشامیدنی، محیط زیست و کشاورزی بر می گردد.

محمدی افزود: در چرخه پدافند زیستی باید اقداماتی هدفمند و هماهنگ در برابر تهدیدات زیستی با هدف حفاظت از سرمایه های ملی و کاهش پیامدهای ناشی از این تهدیدات صورت پذیرد.

مدیرکل محیط زیست استان همدان گفت: این اقدامات زنجیره ای از فعالیت ها را از پایش، آشکارسازی، اعلام هشدارها، تصمیم و عملیات، کنترل، حفاظت، امداد و نجات، درمان، بازیابی و بازتوانی و رفع آلودگی ناشی از تهدیدات زیستی شامل می شود.

محمدی بیان کرد: آسیب رساندن به زیرساخت های اقتصادی، ایجاد ترس در جامعه و از بین بردن امنیت بهداشتی و غذایی، آسیب رساندن به سلامت عمومی جامعه و تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور، از اهداف تهدیدات زیستی در زمان صلح است.

وی به برخی از اقدامات اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست در راستای پدافند زیستی اشاره کرد و گفت: ملزم کردن کارخانجات و واحدهای صنعتی که دارای مواد اولیه شیمیایی خطرناک و یا مخازن و انبار های سوخت و مواد منفجره خطرناک هستند به رعایت نمودن نکات ایمنی و انجام تدابیر لازم در مقابل تهدیدات طبیعی و غیر طبیعی واستقرار سیستمهای مدیریت  ISO در دوران ساخت و بهره برداری از واحدهای صنعتی، استتار، اختفاء پلمپ و درنظر گرفتن نگهبان به منظور مراقبت و پایش دائمی چاه ها و منابع آبی، ایستگاههای پمپاژ و مخازن نگهداری آب از جمله این اقدامات است.

وی اضافه کرد: انجام مطالعات آمایش سرزمین برای بررسی موقعیت استقرار تاسیسات و مراکز مهم و حیاتی در دست اجرا و یا در حال بهره برداری استان با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، عوارض طبیعی و انسانی و محیط زیست منطقه و رعایت ملاحظات زیست محیطی به منظور کاهش ریسک و آسیب پذیری در برابر خطرات و تهدیدات و کاهش تلفات انسانی و خسارت و افزایش قدرت پایداری از دیگر اقداماتی است که باید در این زمینه انجام شود.

محمدی گفت: لزوم ارزیابی فیزیکی و بیولوژیکی، ایمنی تاسیسات و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی برای هریک از پروژه ها و تاسیسات مهم و حیاتی موجود در استان نظیر خطوط انتقال نفت و گاز، صنایع بزرگ برای عملکرد مطلوب در زمان بحران و قرار گرفتن در برابر تهدیدها و الزام مراکز مهم و حیاتی موجود به انجام ارزیابی ریسک زیست محیطی و تشکیل هسته های زیست محیطی و HSE از اقدامات ضروری در خصوص پدافند غیر عامل است.

کد مطلب 4130152

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