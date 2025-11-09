صادرات محصولات کشاورزی در عمل صادرات آب است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ثابت‌مقدم در آئین افتتاح مدرسه پاییزه مدیریت خشکسالی، با تاکید بر ارتباط پدافند غیرعامل با تهدیدات انسان‌ساز اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان داد باید برای تهدیدات احتمالی در حوزه منابع حیاتی از جمله آب برنامه‌ریزی عملیاتی و پیشگیرانه داشت.

وی با اشاره به تدوین طرح‌های پدافندی در بخش منابع آب افزود: بر اساس تأکید استاندار، برنامه‌های متعددی در دوران بحران‌های اخیر برای حفظ و خدمات‌رسانی پایدار منابع آب طراحی و آماده اجرا شده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری همدان توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در اراضی دیم را بدون پیش‌مطالعه آبی، اقدامی نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: تبدیل زمین‌های دیم به آبی با عناوینی چون احداث گلخانه، صنایع وابسته و توسعه‌های نامتوازن کشاورزی، فشار مضاعفی بر منابع زیرزمینی وارد کرده است.

ثابت‌مقدم تأکید کرد: صادرات برخی محصولات گلخانه‌ای با مصرف بالای آب در شرایط کم‌آبی کنونی، به منزله صادرات آب محسوب می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد سود اقتصادی این صادرات در مقایسه با هزینه منابع آبی بسیار ناچیز است.

وی با طرح این پرسش که «آیا رویکرد کشورهای همسایه نیز نسبت به منابع آب مشابه ماست؟» افزود: انجام پژوهش‌های علمی در زمینه تأمین و مدیریت پایدار منابع آب از اولویت‌های ضروری دانشگاه‌ها و مراکز علمی است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری همدان توسعه باغات در بالادست سدهای استان را از عوامل مؤثر بر کاهش ورودی مخازن و بحران تأمین آب شرب دانست و عنوان کرد: تصاویر هوایی ثبت‌شده در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد برخی افراد با انتقال آب به زمین‌های دیم و بایر اقدام به باغ و ویلاسازی کرده‌اند که این امر تهدیدی جدی برای منابع آبی استان محسوب می‌شود.

ثابت‌مقدم افزود: با خرد شدن زمین‌ها و تفکیک غیرمجاز اراضی، منابع آبی منطقه در معرض خطر قرار گرفته‌اند؛ از این رو باید با تدوین برنامه‌های اجرایی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نسبت به مدیریت این تهدیدات اقدام شود.

وی همچنین نقش دانشگاه‌ها را در یافتن راهکارهای عملی و بومی مهم توصیف کرد و گفت: دانشجویان باید پژوهش‌های خود را به مرحله کاربردی برسانند تا نتیجه آن در قالب قوانین و سیاست‌های راهگشا در زندگی مردم و صیانت از منابع حیاتی کشور نمایان شود.