تحقیق پلیس درباره تروریستی بودن حمله منهتن/ ۶ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، انحراف یک کامیون باربری به سمت عابران و دوچرخه سواران در منهتن نیویورک و متعاقب آن، تیراندازی سرنشینان کامیون به سوی جمعیت تعدادی کشته و زخمی برجای گذاشت.

بنابر اولین گزارش، این حادثه حدود ساعت ۳ و ۲۰ دقیقه بعدازظهر به وقت محلی در مجاورت خیابان «چمبرز» و بزرگراه «وست ساید» به وقوع پیوست.

گفته می شود که راننده کامیون با تخریب مسیر دوچرخه سواری در بزرگراه وست ساید، پیش از توقف کامل تعدادی دوچرخه سوار را زیر گرفت.

سرنشینان کامیون که حدس زده می شود برای خروج از وسیله نقلیه خود هراس داشتند، به روی جمعیت آتش گشودند.

هم اکنون راننده این کامیون در بازداشت بسر می برد.

پلیس منهتن نیویورک بلافاصله عبور و مرور در محل وقوع حادثه را ممنوع کرد.

برخی گزارشها حاکی از آن است که دست کم یک افسر پلیس در جریان این حادثه مورد اصابت گلوله قرار گرفت، اما حال وی وخیم نیست.



همچنین راشاتودی گزارش داد در این حمله دست کم ۶ تن کشته و ۹ تن زخمی شدند.

به گزارش این خبرگزاری روسی در این حادثه، کامیون پس از برخورد با یک وسیله نقلیه دیگر متوقف شد و فرد مظنون در حالی که تظاهر به حمل اسلحه می کرد، از سوی پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفت.



پلیس نیویورک تحقیقات خود را پیرامون این حادثه به عنوان یک حمله تروریستی احتمالی آغاز کرده است.



خبرگزاریهای فاکس نیوز و سی ان ان گزارش دادند که فرد مظنون در حالیکه فریاد«الله اکبر» سر می داد، بازداشت شد.