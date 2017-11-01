حجت الاسلام حمید احمدی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه دو رویکرد و هدف مهم را کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین دنبال می کند، اظهار داشت: صیانت از فرهنگ عظیم اربعین یکی از این رویکردها است.

وی با بیان اینکه اساس حرکت اربعین، یک پدیده فرهنگی است، تصریح کرد: حفظ و صیانت و انتقال این فرهنگ، وظیفه همه کسانی که اهل قلم و هنر هستند، است.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین خاطرنشان کرد: در این بخش از ظرفیت دانشگاه ها و حوزه های علمیه و نهادهای مردمی استفاده شده و با ارتباطاتی که با مراکز علمی عراق انجام شده توانسته ایم همایش ها و جلسات خوبی را برگزار کنیم.

حجت الاسلام احمدی با بیان اینکه فعالیت های متعددی شروع شده از جمله برگزاری همایش های متعدد با کمک مراکز دانشگاهی، برپایی انجمن های شعر و ادب با رویکرد اربعین، چاپ و نشر آثار متعدد و ... تصریح کرد: امروز با حضور دبیر ستاد مرکزی اربعین چند آثار را در این حوزه رونمایی می کنیم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته با کمک اتحادیه تشکیل های قرآنی یک شورای راهبری فعالیت های قرآنی تاسیس کردیم، اظهار داشت: امسال ۶۰ قاری ممتاز به مراسم پیاده روی اربعین اعزام می شوند که از فردا اعزام آنها آغاز می شود.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه امسال چندین گروه تواشیح و ابتهال هم برای اجرای برنامه در عراق انتخاب شده اند، تصریح کرد: سال گذشته ۲۰۰ برنامه قرآنی جمع خوانی و کرسی تلاوت قرآن را برگزار کردیم و امسال این برنامه ها ۵۰ درصد افزایش می یابد.