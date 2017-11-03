حمیدرضا جهانیان با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها درباره آخرین وضعیت این باشگاه گفت: شرایط باشگاه نفت مثل همیشه خوب است، مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا ظرف یکی، دو روز آینده از طریق کمیته این مسابقات صادر خواهد شد. تنها مشکل‌مان عدم همکاری اداره کل ورزش استان تهران است.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران در ادامه افزود: نمی‌دانم آقای گل‌محمدی چه مشکلی را با باشگاه نفت تهران دارد که مجوز را صادر نمی‌کند. با صدور این گواهی، به راحتی می‌توانیم مشکلات پیش‌رو را حل کنیم. او می‌گوید چرا از سه بند مربوط به حل مشکلات مالی، دو بند آن حل نشده است. من می‌خواهم بگویم که این موضوعات به آنها مربوط نمی‌شود. بهتر است طبق آنچه هیأت واگذاری اعلام کرده، مجوز را صادر کند.

جهانیان درباره عدم پرداخت بدهی‌های بازیکنان سابق این تیم تصریح کرد: هیأت واگذاری قرار است میزان مطالبات هر فردی را که در باشگاه نفت تهران حضور داشته است، اعلام کند تا بتوانیم بر اساس آنچه اعلام می‌کنند، پرداختی داشته باشیم. برخی مستندات دستکاری شده و نیازمند اعلام آنهاست تا باشگاه نفت تهران بتواند هزینه‌هایی را که تاکنون انجام داده است، ادامه دهد.

وی در ادامه راجع به اینکه چرا تیم نفت تهران پیش از بازی با استقلال به اردو نرفت، اظهار داشت: اختلاف میان چند بازیکن تیم باعث شد تا به اردو نرویم. این موضوع نیز شیطنت یکی از کارمندان سابق باشگاه نفت تهران بوده که باعث شد تا در تیم باندبازی شود و این اتفاق غیرحرفه‌ای رخ دهد.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران افزود: هنوز هم همین آقا به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد و باعث شده تا اطلاعات درون‌تیمی را با شیوه و راهکار خودش گرفته و آن را بی‌دلیل رسانه‌ای کند.

جهانیان درباره ادعای بیرانوند مبنی بر اینکه دفتر مالک باشگاه در کارواش بوده، اظهار داشت: بیرانوند درست می‌گویند مجتمع خدماتی داریم که در آن با دروازه‌بان تیم ملی قرار گذاشتیم، خودش هم اعلام کرد که دفترمان در آن منطقه، به منزلشان نزدیک‌تر است. وی را دوست داشتیم و در گوشه‌ای از مجموعه که کارواش داریم، اتومبیلش را رایگان شستیم. من نمی‌توانم بدون سند و مدرک به کسی پول بدهم. از کجا بدانم چه مقدار بدهی داریم. هنوز هیچ چیزی مشخص نشده و ما نمی‌توانیم بدون اینکه مجوز باشگاه را کسب کرده، خرج کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: فردی در وزارت نفت اصرار دارد تا باشگاه را از چنگ ما دربیاورد، می‌خواهد باشگاه را به دوستان خودش برگرداند، اما صدای ضبط شده پیامک‌های دردسرسازش را داریم و به مراجع قانونی شکایت کرده‌ایم.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران در خصوص پرداخت مطالبات بازیکنان فعلی نیز اظهار داشت: مشکل بزرگ ما عدم صدور مجوز دائمی باشگاه‌داری است. طبیعی است در شرایط کنونی هزینه نمی‌کنیم. فکر می‌کنم آقای گل‌محمدی دوست دارد این باشگاه واگذار نشود. تا الان دو میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم و حاضر نیستیم بیشتر از اینها پرداخت کنیم. به سیستم باشگاه نفت نفوذ شده و کسانی که باید پشتوانه باشگاه باشند، بر ضد باشگاه جهت‌گیری کرده‌اند.

جهانیان درباره اینکه قرار بود صبح پنجشنبه جلسه‌ای را با بازیکنان داشته باشد، اظهار داشت: این موضوع هم از همان دسته خبرهایی است که برخی‌ها تغییرش دادند و آن را در رسانه‌های خاص خود منتشر کردند. من به بازیکنانم گفتم پنجشنبه جلسه‌ای دارم که اگر ثمربخش باشد، پول می‌گیریم؛ چنین خبری صحت نداشت و ندارد.