به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جایزه بزرگ ۵۰ هزار دلاری جشنواره فیلم توکیو به سیمح کاپلان‌اوغلو کارگردانی از ترکیه رسید که هم نویسنده و هم کارگردان و تهیه کننده این فیلم علمی تخیلی است. فیلم داستان مردی را روایت می‌کند که در تلاش برای یافتن «دانه» است تا بتواند نوع بشر را نجات دهد.

تامی لی‌جونز رییس هیات داوران گفت: گروه داوران از این فیلم اسطوره‌ای خیلی هیجان‌زده شدند.

وی افزود: ما دنبال تصادف اتومبیل، هفت تیرکشی و ابرقهرمان‌های بزرگسال نبودیم. البته این عناصر ضرورتا بد نیستند، اما لازم هم نیستند.

جایزه بهترین کارگردان جشنواره به ادموند یو از مالزی برای «ما مردیم» رسید که فیلمی با پس زمینه‌ آزار مسلمانان روهینگیایی در میانمار است.

یو گفت: همه ما داشتیم عرق می‌ریختیم، اما گریه نمی‌کردیم و همه گروه با هم این فیلم را در ۱۲ روز فیلمبرداری کردیم.

فیلم «گودال» به کارگردانی سیلویا لوزی و لوکا بلینو از ایتالیا جایزه ویژه هیات داوران را به ارزش ۲۰ هزار دلار دریافت کرد. در حالی که فیلم ژاپنی «همه آنچه می‌خواهی را تکان بده» ساخته آکیکو اوکو که با اقتباس از یک رمان ساخته شده بود موفق به کسب جایزه ۱۰ هزار دلاری تماشاگران شد.

جایزه بهترین بازیگر زن و مرد به آدلین دی هرمی برای فیلم فرانسوی «مریلین» ساخته گیوم گالینه از فرانسه و دوان یی هونگ برای بازی در فیلم «توفان نگران کننده» ساخته دانگ یوئه از چین تعلق گرفت.

فیلم «توفان نگران کننده» موفق به کسب جایزه بهترین مشارکت هنری برای اولین کار یک کارگردان برای دانگ یوئه نیز شد.

فیلم «گذرگاه زندگی» ساخته آکیو فوجیموتو محصول ژاپن-کلمبیا برنده فیلم بلند آینده آسیا شد.

فیلم فنلاندی «مسئول قتل از روی ترحم» جایزه ۵ هزار دلاری بهترین فیلمنامه را برای تیمو نیکی به دست آورد.

جایزه روح آسیا نیز توسط بنیاد مرکز آسیا ژاپن به همین فیلم داده شد.

امسال فیلم «زندگی بدون زندگی» ساخته کاوه معین فر در بخش سینمای آسیا به نمایش درآمد و «خانه» ساخته اصغر یوسفی‌نژاد در بخش رقابتی اصلی حضور داشت.

فیلمساز-نویسنده و تهیه کننده ایرانی رضا میرکریمی از اعضای گروه داوری این رقابت بین‌المللی بود. مارتین پرووست کارگردان بلژیکی، ماساتوشی ناگاسه بازیگر ژاپنی و ویکی ژائو وای بازیگر کارگردان چینی دیگر اعضای داوری بودند. رضا میرکریمی جایزه بهترین کارگردانی را اهدا کرد.

سی‌امین دوره جشنواره فیلم توکیو از ۲۵ اکتبر تا ۳ نوامبر برگزار شد.