جسد مرد ۳۸ ساله در چهاردانگه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرسنل خدمات شهری شهرداری چهاردانگه در حالی که روز گذشته در حاشیه این شهر مشغول انجام وظیفه بودند، با جسدی مواجه شدند که کنار گلخانه شهرداری چهاردانگه رها شده بود.

این افراد، به سرعت موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دادند و پس از حضور عوامل محترم کلانتری بخش چهاردانگه در صحنه و بررسی های دقیق مشخص شد، این مرد ۳۸ ساله با شلیک چند گلوله جان سپرده است.

هنوز انگیزه اصلی و جزئیات این اقدام مشخص نشده است.

بر اساس این گزارش، چهاردانگه شهری در استان تهران و در حد فاصل بزرگراه تهران-ساوه و بزرگراه تهران-قم است.