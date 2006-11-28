مدرسی و خاتمی به کاندیداهای خبرگان در آذربایجان غربی پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، با ثبت نام 15 نفر برای کاندیداتوری خبرگان رهبری در آذربایجان غربی به دلیل عدم تایید صلاحیت و کسب نمره قبولی در امتحان کتبی 13 نفر از این افراد تنها دو نفر شامل حجت الاسلام قریشی و قره باغی باقی ماندند.

بنابراین به دلیل کمبود نفرات در استان سید احمد خاتمی و حجت الاسلام مدرسی به ترتیب امام جمعه موقت تهران و عضو فقهای شورای نگهبان برای کاندیداتوری خبرگان رهبری در آذربایجان غربی به جمع دو کاندایدای باقی مانده پیوستند.

لازم به یادآوری است حجت الاسلام مدرسی صبح امروز با حضور در همایش حساب 100 امام (ره) در ارومیه رسما گام اول تبلیغاتی خود را در استان برداشت.

وی در گفتگوی کوتاه با خبرنگار ما سخنانی مبنی بر کاندیداتوری در استان را تایید کرد.